Mercedes solicita el derecho de revisión sobre la penalización de George Russell en el GP de Mónaco

Aunque el Gran Premio de Barcelona ya se ha completado, el resultado de la carrera de Mónaco todavía sigue en disputa en el paddock de Formula 1. La doble penalización de tiempo de Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pitlane ha sido revocada, pero no todos los equipos están contentos con ese desenlace.

McLaren y Red Bull presentaron una intención de apelación ante la FIA, comprándose efectivamente 96 horas para decidir si realmente quieren seguir adelante con una apelación formal, algo que Red Bull dijo que aún no se ha decidido.

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Al mismo tiempo, Mercedes ha iniciado un procedimiento de derecho de revisión con respecto al resultado de George Russell en Mónaco. El piloto de Mercedes también recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane, pero el equipo de Toto Wolff argumenta que el caso de Gasly aporta pruebas nuevas y significativas.

Ese es el primer requisito para un procedimiento de derecho de revisión, que siempre es un proceso de dos pasos. Primero, los comisarios deben determinar si las pruebas adicionales son realmente nuevas, significativas y relevantes. Solo entonces los comisarios de la carrera correspondiente pueden reabrir el caso y revisarlo.

En el caso de Alpine, el equipo francés tuvo éxito en ambos aspectos, en gran parte porque el cronometrador oficial Formula One Management reconoció que las mediciones en Mónaco no eran del todo precisas. El veredicto de los comisarios confirmó que los pilotos podían recorrer legalmente una distancia más corta en el pitlane de Mónaco de la que los oficiales habían utilizado en sus cálculos.

Esos dos factores llevaron a Mercedes a solicitar también un derecho de revisión para el caso de Russell. El equipo de Wolff sostiene que tanto la admisión de que las mediciones eran incorrectas como el hecho de que la penalización de Gasly fuera revocada constituyen nuevas pruebas que no estaban disponibles en el momento de la carrera, y por tanto en el momento en que Russell fue penalizado.

“Y sobre lo de Gasly, sí, hemos pedido un derecho de revisión porque simplemente queremos sentarnos a la mesa cuando se toman decisiones”, dijo Wolff el domingo por la noche.

Toto Wolff says Mercedes asked for a right of review over the penalty Photo by: Kym Illman / Getty Images

Cuando fue preguntado por Motorsport.com, Mercedes confirmó el lunes por la mañana que el proceso efectivamente se ha iniciado, algo que la FIA también ha confirmado.

Sin embargo, al momento de escribir esto, aún no se ha emitido ningún documento oficial de la FIA, ya que el equipo todavía debe presentar varios documentos antes de que el caso pueda comenzar formalmente.

El artículo 14.4.1 del Código Deportivo Internacional establece que una solicitud de derecho de revisión debe presentarse dentro de las 96 horas “después del final de la competición en cuestión o 96 horas desde que se publique la decisión del panel de comisarios fuera de competición”.

La solicitud de Mercedes parece quedar fuera del plazo de 96 horas posterior al final del Gran Premio de Mónaco, pero dentro de ese plazo tras el veredicto de Gasly y la publicación del resultado modificado de la carrera. Además, un equipo puede solicitar una prórroga de 24 horas para presentar una solicitud de derecho de revisión.

Wolff sí reconoció en Barcelona que las posibilidades de éxito de Mercedes parecen escasas. La razón principal es que Russell, a diferencia de Gasly, ya ha cumplido una de las penalizaciones que se le impusieron: en su caso, la penalización de drive-through.

Alpine pudo simplemente hacer que se eliminara de su tiempo de carrera la penalización de 10 segundos de Gasly, pero la situación de Russell es más complicada porque no cumplió la penalización original de cinco segundos y en su lugar recibió una penalización de drive-through.

Con el derecho de revisión, Mercedes al menos espera asegurarse “un asiento en la mesa”, como lo describió Wolff, al tiempo que también busca una mayor aclaración por parte de los comisarios sobre el asunto.