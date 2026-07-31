El propio Toto Wolff lo ha admitido: el motor Mercedes es el más potente del Circo. En el paddock nadie ha tenido nunca dudas; solo la FIA, en las evaluaciones de la ADUO, había reconocido que el motor de seis cilindros de Red Bull-Ford era más potente que el fabricado por Mercedes, hasta tal punto que los técnicos de la Federación Internacional concedieron a la unidad alemana la autorización para una actualización.

La confesión que se le escapó al director austriaco con motivo del GP de Bélgica en Spa-Francorchamps no ha cambiado el panorama, teniendo en cuenta que en el Gran Premio de Hungría se completó la segunda fase de recopilación de datos por parte de la FIA, lo que debería conducir a una nueva revisión del ADUO.

Al parecer, Wolff no quería utilizar este año la concesión para la actualización del M17 E Performance, con el fin de aprovechar la oportunidad en el motor de 2027, consciente de que la configuración actual podría bastar para ganar con holgura los dos títulos mundiales, el de pilotos y el de constructores.

Mercedes ha llegado al parón de verano con una ventaja considerable, fruto de ocho victorias y diez poles en los once Grandes Premios disputados. Sin embargo, el análisis de las cifras aún no garantiza la consecución de los dos objetivos: Kimi Antonelli lidera la clasificación de pilotos con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, mientras que Mercedes ha acumulado 72 puntos de ventaja sobre Ferrari.

Sería suficiente para mirar al futuro con cierto optimismo, pero subestimar los riesgos sería un grave error que no se debe cometer. La fiabilidad de la unidad de potencia, de hecho, es el punto débil al que hay que prestar especial atención.

En el palmarés de los dos pilotos oficiales faltan puntos importantes: George Russell sufrió un fallo de la batería en Canadá, un problema que dejó a Kimi Antonelli fuera de combate en Barcelona, en el GP de Cataluña. El británico rompió el motor número 3 al término de la sesión de clasificación en Hungría, unidad que los técnicos declararon irrecuperable tras la pérdida de agua del sistema de refrigeración, y volvió a sufrir un fallo técnico en la salida que le hizo caer hasta el final del pelotón.

Los problemas de software en la gestión de la energía han afectado sobre todo a George, pero Kimi tampoco se ha librado de ellos. En definitiva, la esperanza era llegar a mitad de temporada con los dos pilotos al frente de la clasificación de pilotos, disputándose el título entre ellos y habiendo distanciado a sus rivales, sin considerar necesario impulsar el desarrollo del W17 tampoco en la segunda parte del calendario.

Las cosas han ido de otra manera: James Allison y Simone Resta han seguido trabajando en la flecha negra y plateada, mientras que Hywel Thomas, jefe de motores, ha intentado resolver los fallos del sistema híbrido.

El resultado es que Mercedes ha gastado un motor más por piloto que Ferrari: hay que recordar, de hecho, que Kimi Antonelli también ha agotado ya su cuarta unidad de la temporada, por lo que es posible que el piloto boloñés se vea obligado a homologar un quinto motor con penalización para cerrar la temporada.

A Wolff no le gustaría sustituir la unidad de potencia (PU) con motivo del GP de Italia, la carrera de casa de Kimi, donde Ferrari, sin embargo, estrenará el motor con la segunda ficha del ADUO: "Sobre el papel, parece ser la mejor cita para incurrir en penalización; de lo contrario, Bakú podría ser otra opción: quizá podríamos elegirla para quitar presión a Monza y no obligar a Kimi a salir desde la parte de atrás ante su público local".

En Brixworth, sede de HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains), están concluyendo las pruebas en banco del V6 ADUO, y las indicaciones que llegan del departamento de motores son positivas: como ya adelantamos en Motorsport.com, se habla de un aumento de la potencia gracias a un minucioso trabajo en el turbo (con un número y una inclinación diferentes de las paletas del impulsor) y a las modificaciones en la cámara de combustión, combinadas con el nuevo combustible de Petronas. Parece que se consigue obtener más caballos sin afectar al consumo. Y no solo eso, sino que también se habrían llevado a cabo todas las modificaciones necesarias para garantizar la fiabilidad.

La parte alemana de la marca (Brackley y Brixworth tienen gestiones completamente separadas), encabezada por Ola Kallenius (apasionado presidente de Mercedes-Benz Group AG), presiona para que el quinto motor entre en acción en Monza, sin perder tiempo. De esta mejora, justo después del equipo oficial, también podrían beneficiarse los equipos clientes, en particular McLaren: la escudería dirigida por Andrea Stella volvió a ganar en Hungría con la actualización introducida en el MCL40.

Lando Norris y Oscar Piastri podrían restar valiosos puntos a Ferrari, lo que beneficiaría indirectamente a Stella: el campeón del mundo se encuentra a 91 puntos de Antonelli, aunque en el equipo de Woking aún no se sienten fuera de la lucha por el liderato. La reanudación del campeonato nos ofrecerá aspectos interesantes a tener en cuenta, ya que incluso ciertas decisiones estratégicas podrían marcar un rumbo importante para la temporada...