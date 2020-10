El DAS "no cambió el juego" para Mercedes en Nurburgring

Nurburgring ofreció una de las carreras más frías de la historia reciente ya que la temperatura ambiente no superó los ocho grados, mientras que la temperatura de la pista sólo subió hasta los 17°.

Esto dejó a los pilotos luchando por aumentar la temperatura de sus neumáticos en la primera parte de la carrera y después de un largo período de auto seguridad en las etapas finales.

Se escuchó a Lewis Hamilton, de Mercedes, pidiendo que el auto de seguridad dejara la pista para evitar que la temperatura de los neumáticos siguiera bajando, y Max Verstappen, de Red Bull, hizo una petición similar.

Mercedes se ha beneficiado del sistema de dirección de doble dirección (DAS, según sus siglas en inglés) en sus coches este año para ayudar con el calentamiento de los neumáticos desde que estrenó el innovador dispositivo en las pruebas de pretemporada.

Pero Wolff, jefe de Mercedes, dijo que el DAS no había cambiado el juego al asegurar que Hamilton no sufrió grandes problemas de temperatura en los neumáticos.

"Se puede ver que los Red Bull, Max en particular, eran muy buenos en el sector uno", dijo Wolff.

"Así que su calentamiento y lo que hicieron fue mejor que el nuestro, pero durante una vuelta obviamente recuperamos el tiempo nuevamente".

"El DAS ayudó un poco. No cambió el juego, no es la bala de plata como todo el mundo cree".

"Pero es una buena herramienta para mantener un poco más de calor en la parte delantera".

Hamilton fue capaz de conseguir la victoria número 91 de su carrera en la F1 en Nurburgring, pero reveló después de la carrera que había luchado para mantener la distancia con Verstappen después de cada una de sus paradas en boxes debido a las condiciones de frío.

"La carrera fue increíblemente difícil con las condiciones tan frías, los reinicios", dijo Hamilton.

"Los neumáticos no me funcionaban, especialmente cuando salí después de las paradas en boxes. Tenía una buena diferencia con [Max] pero entonces [él] casi me tenía, me estaba alcanzando y yo estaba luchando mucho con los neumáticos nuevos".

"Luego vino el auto de seguridad. No sé por qué va tan lento, pero tal vez es porque todos tienen que alcanzarlo, sea lo que sea".

El director de carrera de la FIA, Michael Masi, explicó tras el gran premio que el auto de seguridad se había mantenido en la pista durante tanto tiempo para que recuperaran la vuelta los autos que estaban una vuelta abajo, lo que significó del quinto hacia atrás.

Galería: las mejores fotos del Gran Premio de Eifel en Nurburgring

