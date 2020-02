Mercedes cuestiona el verdadero ritmo de Ferrari

Mercedes superó el récord de pista del año pasado el viernes cuando Valtteri Bottas y Lewis Hamilton lograron el 1-2 en la jornada final de los primeros tres días de pretemporada.

En medio del zumbido del debut de su sistema de dirección de doble eje (DAS), el ritmo subyacente del Mercedes W11 parece ser tan feroz como siempre.

En contraste con el potencial de Mercedes, Ferrari comenzó sus pruebas con moderación y terminó a 2.6 segundos del ritmo del puntero. Mientras el equipo enfatizó que no había intención de conseguir el rendimiento total en la primera semana, la brecha con el frontal aún sorprendió a la mayoría.

Pero Mercedes sabe muy bien lo rápido que pueden cambiar las cosas. El equipo parecía tener grandes problemas al final de los test de pretemporada en 2019, pero al regresar a la segunda semana dio una muestra de poder con un extenso paquete de actualización que allanó el camino para su doble victoria a los títulos de ese año.

En un artículo que resume la prueba de apertura publicada por Mercedes el viernes por la tarde, el equipo parecía dar una imagen más clara de la jerarquía, pero se mantuvo en gran medida tímido.

“Nadie quiere afirmar en la cara del otro que son más rápidos que otro equipo, porque nunca pueden saber con certeza lo que se ha escondido o lo que viene a continuación”, se lee en el comunicado.

"Por ejemplo, ¿traerá Red Bull un importante paquete de mejoras a la segunda prueba?

"¿Por qué Ferrari ha pasado esta prueba corriendo su Unidad de Potencia de manera consistente a niveles mucho más bajos que sus equipos asociados?"

La última línea es el punto de partida: como en el caso de Mercedes, la unidad de potencia de Ferrari no está ni cerca de alcanzar su máximo potencial todavía, una evaluación que concuerda con los datos exhibidos estos días. Una mirada cercana sugiere que Ferrari puede haber estado corriendo su unidad de potencia hasta un segundo por vuelta fuera del ritmo - lo que significa que la brecha en la parte delantera está lejos de ser representativa.

La velocidad máxima de Ferrari en el día de apertura (310.44 km/h) estuvo 11.58 km/h por debajo de lo mejor registrado por el equipo cliente Alfa Romeo, y 14.96 km/h el jueves. En el último día, Vettel apareció con un registro de 328.94 km/h en la trampa de velocidad, pero a ello pronto le siguió una falla en el motor.

Sebastian Vettel explicó que Ferrari no había estado tratando de estirar el potencial de su unidad de potencia, y dijo que tal vez no lo hagan incluso en los últimos tres días de pretemporada.

"Se puede jugar mucho con los modos de motor, etc. Creo que en este momento el objetivo no es demostrar la potencia máxima del motor, el objetivo es hacer tantas vueltas como sea posible", dijo Vettel.

“Creo que luego acelerar el motor y demás, probablemente no sea algo que quieras hacer en las pruebas y, ciertamente, no mostrar a todos. No está en la agenda hasta donde yo sé ".

Los comentarios de Vettel coinciden con el mensaje discreto que Ferrari ha emitido durante las pruebas, actuando como el polo opuesto a la exageración que se generó en torno a su rendimiento en las pruebas el año pasado.

"Cambiamos el enfoque de las pruebas y el programa", explicó el director del equipo, Mattia Binotto.

"Centramos la primera sesión en tratar de mapear el automóvil [en] varias configuraciones aerodinámicas, varias configuraciones mecánicas, sin realmente tratar de optimizar la configuración y buscar el rendimiento general".

Pero Binotto admitió que estaba incómodo sobre la posición de Ferrari frente a sus rivales: "Es cierto que el año pasado estaba más optimista en esa etapa, porque el tiempo de vuelta fue fácil de conseguir y ahora parece un poco más difícil”.

"Nuestros competidores son aparentemente muy fuertes, pero creo que no debemos olvidar la historia del año pasado y esperar primero la próxima semana y Australia para comprender mejor la verdadera imagen".

Pero incluso con sus tiempos capturando los titulares en el frente de la parrilla Mercedes también ha estado manteniendo las cosas en perspectiva.

Valtteri Bottas se mostró silenciosamente satisfecho con su primera semana de carrera, notando mejoras decentes en el nuevo auto W11.

"Ha sido un buen sentimiento. No hubo problemas de equilibrio masivos con el automóvil, el comportamiento ha sido bastante bueno y creo que hemos mejorado mucho todos los días con el automóvil ", dijo Bottas.

"Aunque no hubo problemas masivos, siempre hay cosas que estás afinando con el equilibrio, el equilibrio a través de diferentes velocidades y tipos de curvas. Lo hemos ido mejorando cada vez más, hacia donde debería estar”.

“Todavía no hay negativos reales en comparación con el año pasado, por lo que es positivo".

Puede que Mercedes lidere la manada, pero mientras Ferrari mantenga sus cartas cerca de su cofre, la intriga sobre el verdadero orden jerárquico en el frente permanecerá potencialmente hasta que se apaguen las luces en Melbourne el 15 de marzo.

Tiempos combinados Barcelona