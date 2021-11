Marko: Los controles de la FIA limitaron la velocidad de Mercedes

Mercedes ha mostrado una gran recuperación de rendimiento en las últimas dos carreras de Brasil y Qatar, sacando especialmente provecho de una velocidad punta muy superior a Red Bull Racing en la cita de Interlagos.

Si bien parte de esa diferencia estuvo relacionada con el motor nuevo que estrenó Lewis Hamilton ese fin de semana, desde el equipo de Milton Keynes hacen hincapié en que los de Brackley están aprovechando un truco con el alerón trasero.

En respuesta a esto, la FIA introdujo controles técnicos adicionales a los alerones traseros después de la clasificación del sábado en el Gran Premio de Qatar, donde Mercedes no tuvo una diferencia considerable en velocidad punta, aunque vale aclarar que Hamilton no llevó el motor utilizado en Brasil.

Para Marko, sin embargo, esto fue un signo de que su rival debió hacer cambios en su alerón trasero y entonces ya no tendrá una diferencia tan considerable cuando la Fórmula 1 visite por primera vez el nuevo circuito urbano de Yeda, en Arabia Saudita,

"Vimos en Qatar que la ventaja de Hamilton en la recta ya no fue tan grande porque la FIA ha introducido pruebas más estrictas para el alerón trasero, lo que significa que Mercedes ya no puede conducir con el alerón trasero flexible. Mercedes volverá a utilizar el 'motor cohete' de Brasil en Arabia Saudita, pero sin ese alerón trasero ya no dará una ventaja de cuatro décimas", aseguró Marko en F1Insider.com.

El asesor deportivo de Red Bull agregó que no cree que el motor más potente de Hamilton vaya a ser definitorio en Yeda, ya que piensa que su equipo podrá equilibrar la batalla con una acertada configuración en las curvas.

"Un motor potente ayuda, pero no es sólo una recta. También hay algunas curvas rápidas, así que con una buena puesta a punto, Red Bull puede tener ventaja. También es un circuito urbano y a menudo hay otros factores", indicó el austriaco.

Por último, Marko tiene confianza en lo que pueda hacer Max Verstappen en Arabia Saudita al tratarse de un circuito callejero, ya que el neerlandés ganó este año en Mónaco e iba camino al triunfo en Azerbaiyán antes que la rotura de un neumático lo llevara al retiro.

"Confiamos en las cualidades de Max en los circuitos urbanos. Ganó en Mónaco y en Bakú estaba claro que dominaba la carrera hasta su reventón. Creo que el piloto puede volver a marcar la diferencia en Arabia Saudita", finalizó.