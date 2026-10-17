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Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay

Joshua Dürksen recibió una llamada del presidente paraguayo Santiago Peña después de convertirse en el primer piloto de su país en probar un auto moderno de F1.

Lydia Mee

Edited: 17 oct 2026, 14:43

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Joshua Dürksen

Mercedes compartió el momento en que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, llamó a Joshua Dürksen para felicitarlo por su primer test de Fórmula 1.

"Una llamada muy especial. Santiago Peña, presidente de Paraguay, se aseguró de felicitar a Josh por su primera salida en F1. Un momento de orgullo para el país", publicó Mercedes junto a las imágenes de la videollamada.

El clip pertenece a un video del detrás de escena de la comunicación entre Peña y Dürksen durante el test del piloto paraguayo, que fue publicado por la escudería de Brackley esta semana.

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El piloto de 22 años pasó dos días en Portimao al volante del Mercedes W16, que fue pilotado por George Russell y Kimi Antonelli en el campeonato 2025.

No solo fue un gran momento para Dürksen, sino que también fue la primera vez que un piloto de Paraguay manejó un auto moderno de F1. "¡Leyenda! Eso es enorme, amigo", le dijo el presidente Peña a Dürksen en la llamada. "Joshua, estoy realmente emocionado. Este es tu sueño, es mi sueño, es el sueño de millones de paraguayos que de verdad están orgullosos de todo lo que estás logrando. Ese Paraguay gigante con el que todos soñamos eres tú".

Dürksen agregó en el video: "Venir de un país que mucha gente piensa que somos un país pequeño, y que tal vez no podemos hacer muchas cosas, a llegar a lo más alto del automovilismo y manejar un auto de Fórmula 1... Creo que es un mensaje claro, especialmente para mi gente, de que podemos soñar, de que podemos soñar en grande y de que podemos cumplir esos sueños.

"Creo que después de manejar estoy todavía más enamorado de este deporte, y sin dudas esto es algo que quiero hacer a muy largo plazo".

Los aficionados compartieron su entusiasmo por el piloto paraguayo.

"¡Qué orgullo para todo Paraguay! ¡Vamos, Joshua, que sí puedes!!!!", comentó un aficionado, mientras que otro agregó: "Joshua es muy grande, quiero que le den pronto un asiento en F1".

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