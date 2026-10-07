La chaqueta plateada viral de Mercedes F1 por fin está disponible para los aficionados

Los aficionados del equipo de Mercedes de F1 llevan mucho tiempo queriendo hacerse con una prenda en particular. Los pilotos George Russell y Kimi Antonelli pasaron los fines de semana más calurosos de la temporada trabajando en los garajes y paddocks del campeonato con chaquetas plateadas metálicas que destacaban entre la indumentaria habitual del equipo, y pronto todos quisieron tener una.

Esta atención no fue desaprovechada por los departamentos de marketing de Adidas y Mercedes, que rápidamente crearon una versión que los aficionados ya pueden comprar.

La chaqueta fue lanzada a finales de septiembre y publicada en la cuenta de Instagram de Adidas Motorsport con el texto: "La chaqueta que todos estaban esperando". Desde entonces, la publicación superó los 160.000 likes, demostrando que efectivamente había un mercado más allá de las imágenes virales.

¿Qué está disponible realmente?

Hay dos versiones disponibles para los aficionados. La chaqueta estándar Unisex 2026 Jacket Silver cuesta 290 dólares en el mercado del Reino Unido y $396 en Estados Unidos, mientras que la 2026 Pro Jacket Silver alcanza la considerable cifra de $750 dólares. Ambas chaquetas se venden tanto en las tiendas de Adidas como de Mercedes.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Desde el punto de vista del diseño, no difiere demasiado de las versiones que llevan tus pilotos favoritos durante un fin de semana de carrera. Su silueta oversize, con cuello alto y cierre delantero, además de una confección tejida con forro, hace que parezca más una prenda de alta moda que algo para el pitlane. Y la capa exterior, 100% poliuretano, junto con el forro interior de poliamida 100% reciclada, no hace más que mejorar su aspecto y sensación al tacto.

Pero ¿por qué brilla tanto? Esto se remonta al concepto de chaqueta CLIMACOOL, desarrollado específicamente para mantener cómodos a los pilotos en paddocks sofocantes. Mientras que la versión exclusiva para el equipo incluye agentes refrigerantes y ventiladores integrados para mantenerlos a su temperatura óptima incluso con calor intenso, la versión de venta al público mantiene las cosas un poco más simples al prescindir de esta tecnología añadida.