Mercedes capitaliza las nuevas libertades de la FIA

Entre las medidas introducidas por la FIA para este fin de semana con el fin de reducir el porpoising de los coches, han relajado también algunas normas relacionadas con la zona del suelo de los monoplazas.

En su directiva técnica (TD) para frenar el porpoising, el director técnico de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, escribió a los equipos para informarles de que se permitía una ayuda extra a partir del Gran Premio de Canadá.

La esperanza era que los ajustes ayudaran a los equipos a endurecer sus suelos y a reducir los problemas de flexión que han provocado algunos de los fenómenos de porpoising aerodinámico.

En su directiva técnica, Tombazis dijo que para el fin de semana de Montreal, los equipos podrían rodar con un segundo suelo adicional delante del actual, que está permitido para ayudar a reforzar la rigidez de la parte delantera.

Además, a las escudería se les permitiría un grosor extra en la superficie del suelo superior que podría no cumplir con las reglas de curvatura o volumen.

Mercedes W13 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Aunque a los equipos no se les informó de esos cambios hasta el jueves, Mercedes ha salido a pista con una segunda planta en el suelo del coche de George Russell desde los primeros entrenamientos libres.

El W13 de Russell apareció en el pitlane poco antes de la sesión, mostrando las ranuras que han decidido llevar los de las flechas de plata.

Detalle del difusor del Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

Además de la suspensión extra, Mercedes ha revisado el ángulo de su barra de dirección trasera para ayudar a resolver el problema del porpoising.

El diseño ligeramente diferente tiene como objetivo alinear mejor la barra de dirección con la dirección del flujo local, por lo que debería ayudar al coche a producir más carga aerodinámica a una mayor altura de conducción.

Eso podría ayudar a Mercedes en su intento de conseguir que el coche produzca el máximo rendimiento posible sin rodar tan cerca del suelo, lo que conlleva un mayor rebote.

Detalle del Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

El equipo dijo que ese recorte debería permitir que las cercas trabajen de forma más eficiente, por lo que en teoría producen más carga aerodinámica.

Hablando del cambio, Lewis Hamilton dijo que estaba contento de continuar con los experimentos para ayudar a Mercedes a aprender más sobre su coche, a pesar de que existía el riesgo de que la prueba fallara y perjudicara su ritmo.

"Veréis que este viernes, por ejemplo, tenemos algo relativamente extremo", dijo.

"Si no funciona, será mucho más lento porque tendrá menos carga aerodinámica. Pero ese es mi papel".

"Me tomo esa responsabilidad muy en serio, y aunque sí, no ha sido ideal en algunos fines de semana, a menudo nos ha retrasado porque nos hemos perdido una o dos sesiones. Pero no pasa nada, porque al final lo conseguiremos, y estoy orgulloso de formar parte de ese proceso".