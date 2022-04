Mercedes afrontó el GP de Bahréin como un test

El equipo alemán no ha tenido el mejor comienzo posible en la temporada 2022 de Fórmula 1, ya que su W13 no fue capaz de llegar o acercarse al ritmo de los líderes, Ferrari y Red Bull Racing.

Al quedarse en una situación en la que no podían avanzar ni estaban en riesgo por detrás, Mercedes dijo que simplemente aprovechó la oportunidad para probar algunas cosas y, pese a ello, Lewis Hamilton finalmente logró subir al tercer cajón del podio.

"En cierto modo fue una situación nueva para todos nosotros, porque estamos en una especie de tierra de nadie entre la cuarta y la sexta posición", explicó el jefe de Mercedes, Toto Wolff.

"Eso nos permite experimentar más, y creo probar los neumáticos duros valió la pena. Era muy diferente a las demás estrategias de los pilotos que iban en cabeza y, claramente, no nos ha funcionado, en absoluto. Así que más kilometraje, más vueltas, más aprendizaje".

Wolff asegura que no hay duda de que Mercedes tiene el tercer coche más rápido en este momento, pero reconoce que necesita mejorar en muchas áreas.

"Quinto y sexto habrían sido el reflejo de donde estamos", dijo. "Creo que fuimos competitivos en las primeras vueltas con el neumático blando y pudimos aguantar el ritmo, incluso creo que llegamos a ser más rápidos que algunos de delante. Pero tuvimos más degradación".

"No obstante, ha sido un test útil para nosotros. Probamos el neumático duro, que obviamente no funcionó. Perdimos un segundo por vuelta y también lo hicimos con el medio, no fuimos capaces de extraerles rendimiento, así que tenemos un buen aprendizaje por delante".

"Hay muchas áreas en las que necesitamos mejorar para poder volver a competir con los que están arriba en estos momentos".

Lewis Hamilton se mostró feliz de terminar con un podio inesperado en Bahréin. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes sigue luchando por encontrar el punto óptimo en la configuración de su coche para maximizar el rendimiento y minimizar el efecto de porpoising.

El equipo está convencido de que la configuración actual del coche tiene mucho más potencial del que puede desplegar, en gran parte debido a los compromisos que tiene que hacer para limitar el famoso rebote del coche.

Por ello, Wolff tiene claro que la respuesta a su situación actual no pasa por poner nuevas piezas aerodinámicas en el monoplaza.

"Creo que más que traer piezas nuevas, se trata de entender cómo podemos dar rienda suelta al rendimiento que creemos que tiene el coche, o que esperamos que tenga", dijo.

"Antes de meterle piezas en búsqueda de rendimiento, en eso es en lo que yo me centraría".

A pesar de esto, Wolff acepta que el equipo necesita dar un gran paso adelante en cuanto al rendimiento antes de poder pensar en victorias, y reconoce que la situación parece poco prometedora en este momento en cuanto a sus posibilidades en el mundial.

"Es demasiado pronto para mirar el campeonato tal y como está, pero si miramos la jerarquía actual, parece muy, muy lejano, es una posibilidad muy remota, ni tan siquiera puedo pensar en estar en la lucha por alguno de los campeonatos".

"Pero si lo miro desde la perspectiva de un único fin de semana de carreras, probablemente hemos conseguido el máximo de puntos que podíamos lograr. Pero siendo realistas, cuando eres el tercero en el orden de la parrilla, no puedes pensar en ganar".