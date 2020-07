Mercedes avanza en solucionar su problema de caja de cambios

Los pilotos de Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, recibieron continuas advertencias de que evitaran acercarse a los pianos durante la carrera del pasado domingo en el Red Bull Ring, y el equipo llegó a temer que el problema en la caja de cambios provocara un doble abandono.

Si bien Mercedes trabajó para tratar de implementar algunas contramedidas que ayudaran con ese problema antes del segundo fin de semana en Austria, aún existía cierto temor en el equipo.

Pero Hamilton fue capaz ganar y Bottas completó el doblete sin ninguna repetición de los problemas, algo que Wolff atribuyó a las soluciones implementadas por los ingenieros de la escudería.

"No tuvimos ninguna preocupación", dijo Wolff. "Continuamente le preguntaba a Simon [Cole] si nuestros sistemas estaban funcionando bien, porque el fin de semana anterior nos asustamos".

"La caja de cambios estaba bien, y estoy muy contento de lo que hizo el equipo, de lo que hicieron los chicos para arreglarlo. Vimos estrés en la suspensión, pero no sobrecarga. Así que fue un sólido paso adelante".

El ganador de la carrera, Hamilton, añadió: "No tuvimos problemas, los chicos hicieron un gran trabajo durante la semana entendiendo cuál era el fallo".

"No era nada particularmente importante, pero por supuesto podría haber tenido consecuencias bastante grandes, por lo que hicieron un gran trabajo para rectificarlo".

"Realmente no los hemos escuchado mencionarlo en todo el fin de semana, así que pudimos pilotar libremente".

Aunque los problemas no volvieron, Wolff dijo que el equipo no puede estar 100% seguro de que no se repetiría en el futuro, ya que aún no había llegado al fondo de la causa exacta.

"Cuando tienes un problema así, nunca estás 100% seguro de haberlo resuelto, porque no teníamos 100% claro qué lo causó", apuntó el directivo.

"Creemos que los pianos, las 'salchichas', tenían algo que ver, pero obviamente necesitamos mejorar el diseño en esas zonas porque parecen ser un poco vulnerables".

"No tengo dudas de que nos pondremos al tanto y lo entenderemos muy pronto".

