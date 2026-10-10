Mercedes encuentra algunas respuestas en Singapur para su actualización

El líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, cree que el Mercedes W17 actualizado funciona mejor, pese a la incertidumbre sobre el rendimiento real de las nuevas piezas.

Mercedes tomó la decisión —inusual para un equipo puntero— de dividir sus coches en cuanto a mejoras en Singapur. Antonelli ha estado pilotando el coche actualizado, con suelo y pontones revisados, mientras que George Russell, condenado a salir desde el fondo de la parrilla tras superar su cuota de unidades de potencia, volvió al antiguo.

Russell fue notablemente más rápido el viernes, superando a Antonelli durante toda la clasificación sprint con una ventaja media de seis décimas, pero el británico se accidentó en la carrera sprint y su coche no ha vuelto a sentirse para la clasificación principal.

La pareja terminó en unos discretos 12º y 13º puestos en la Q1 del sábado, a 1,2s del ritmo de Lewis Hamilton, pero Antonelli progresó más que nadie durante la clasificación: mejoró dos segundos y se clasificó cuarto, a solo 0,189s del poleman Max Verstappen.

Eso fue alentador para el italiano, que había descrito el W17 actualizado como "muy difícil, muy impredecible y muy difícil para completar una vuelta" después de la clasificación sprint del viernes por la noche.

Preguntado por Motorsport.com si de ayer a hoy había encontrado algunas respuestas, Antonelli dijo: "Sí, sí, definitivamente.

"Empezamos a ver lo que el paquete puede darnos. Sin embargo, todavía es difícil encontrar la ventana adecuada. Hoy dimos un paso muy, muy grande en la puesta a punto y parece que pusimos el coche en un lugar mejor, incluso sacrificando un poco de rendimiento.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Pero el coche simplemente parecía funcionar de una manera mejor. Sin embargo, la ventana seguía siendo muy pequeña, muy sensible, especialmente durante la clasificación; ya sabes, cuando intentas apretar cada vez más con la mejora de la pista, el coche reaccionaba de forma bastante diferente ante cualquier esfuerzo extra, frenar un poco más tarde, combinar un poco más.

"Así que la ventana sigue siendo muy pequeña, pero el equipo hizo un gran trabajo para darle la vuelta y ahora empezamos a obtener algunas respuestas. Si en Malasia estábamos un poco perdidos, ahora tenemos la cabeza un poco más clara".

Debido a la estrecha ventana de funcionamiento, encontrar una puesta a punto funcional resultó complicado. "Para ser justos, fuimos completamente en la dirección opuesta con la puesta a punto y el coche estaba en un lugar más feliz", explicó Antonelli.

"Ayer el coche simplemente deslizaba, deslizaba un poco por todas partes, así que intentamos estabilizar un poco el coche, sacrificando un poco de rendimiento aerodinámico, pero teniendo una plataforma más estable.

"Pero aun así, aunque era mejor de conducir, la ventana seguía siendo muy pequeña. Pero ahora empezamos a ver qué aporta el paquete y las áreas en las que tenemos que trabajar, y estamos empezando a obtener algunas respuestas, lo cual es algo bueno".

Russell reconoció el progreso, pero señaló que Mercedes estaba lejos de su rendimiento habitual.

"Fue positivo ver a Kimi algo más competitivo hoy que ayer", dijo el inglés. "Sin embargo, no es que estuviéramos incendiando la pantalla de tiempos.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Como equipo, todavía no estamos satisfechos con dónde estamos con el nuevo paquete. Creo que reconocemos que necesitamos hacer algunos ajustes de puesta a punto para compensar esos cambios, así que quizá podamos encontrar una forma de hacerlo funcionar y ser rápidos. Pero ahora mismo necesitamos más tiempo".

Antonelli está de acuerdo y espera que el próximo gran premio, en el Circuit of The Americas, ofrezca una mejor oportunidad para descifrar esa enigmática mejora.

"En Austin, obviamente, volvemos a un fin de semana normal, y siento que podemos explorar mucho más", dijo el joven. "Lo mejor sería tener dos coches con la misma especificación, porque al menos puedes probar cosas muy diferentes en ambos, porque el equipo hizo un trabajo tremendo intentando traer este paquete y ha mejorado en ciertas áreas, pero definitivamente ha desplazado la ventana de una forma diferente.

"Así que solo hay que seguir trabajando, seguir explorando. Pero estoy seguro de que, una vez que encontremos la ventana adecuada, entonces podremos usar el potencial del paquete".