Mercedes aclara que Russell también tendrá sanción, pero aún debe decidir dónde

Mercedes está decidiendo cuándo George Russell asumirá una penalización por cambio de motor durante el resto de la temporada 2026 de Fórmula 1, con el equipo preparándose para que siga lo que Kimi Antonelli afrontará en el Gran Premio de Italia.

El líder del campeonato mundial de F1 está listo para cumplir una penalización de salida desde el fondo de la parrilla por un cambio completo de unidad de potencia en su ronda de casa en Monza debido a la falta de fiabilidad de principios de esta temporada, que ha hecho que el italiano agote su asignación permitida de piezas de motor. Antonelli abandonó el GP de Barcelona en junio por un fallo terminal de la unidad de potencia.

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Los equipos de F1 suelen apuntar a carreras específicas para cambios de unidad de potencia y las consiguientes penalizaciones en parrilla, cuando es posible, con Monza como escenario preferido por las características de la pista, que facilitan los adelantamientos.

Por eso Antonelli cumplirá su penalización en parrilla en su ronda de casa; con su asignación ya agotada y necesitando una nueva unidad de potencia, Mercedes confía en poder minimizar el perjuicio de la caída en la parrilla.

"Nos hemos arrepentido de hacerlo en Monza anteriormente porque la degradación ha sido relativamente baja en los últimos años," dijo Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes, en el Nu Silver Arrows Radio Show del equipo. "Los coches tenían baja resistencia aerodinámica, así que en realidad no eran muy buenos para aprovechar el rebufo porque no abren un hueco especialmente grande en esa configuración. Y además el efecto del DRS era muy pequeño.

"Eso fue en el pasado. Ahora tienes un circuito realmente falto de energía y se convierte en uno donde hay cuatro zonas de adelantamiento. Definitivamente no puedes defender en todas ellas. Y si eres un coche más rápido, esperamos que sea relativamente sencillo progresar.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Pero dicho eso, ¿cómo decidimos dónde asumirlas? El punto principal se basa en dónde necesitas el hardware.

"Hemos perdido algunos motores de combustión interna con un kilometraje razonablemente bajo. Así que lo más importante es que necesitamos asumirlo para este punto. Y si ese punto es una carrera en la que realmente no quieres estar luchando desde atrás, consideraremos adelantarlo.

"Hay un poco la sensación de que tenemos ventaja en ambos campeonatos. Hagamos las cosas dolorosas mientras tenemos ventaja en ambos campeonatos. No, si eso se aprieta al final, no queremos añadir, acumular más y más presión sobre nosotros mismos."

Con el destino de Antonelli conocido, Mercedes ha centrado su atención en el dilema de la penalización de motor de Russell. El equipo no contempla que ambos pilotos cumplan penalizaciones en Monza, si puede evitarlo, así que el foco pasa a las pistas inmediatamente posteriores y a dónde se considera más fácil adelantar.

"Todavía no hemos definido del todo dónde cumplirá George la suya, pero está ahí para ambos [porque ambos han sufrido fallos de motor]," dijo Bradley Lord, director adjunto del equipo Mercedes.

"Vimos el abandono de George en Canadá, el de Kimi en Barcelona. Y luego George también tuvo una parada en Hungría, justo al final de su vuelta de clasificación allí; podría haber tenido un impacto mucho más serio para nosotros si hubiera ocurrido en la carrera.

George Russell, Mercedes Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

"Tenemos algunas cosas que gestionar para llegar al final de la temporada con el hardware más fresco y con mejor rendimiento posible. Y siempre es una compensación entre dónde entras en una zona de riesgo con componentes, digamos, de mucha vida útil o mucho kilometraje.

"Y cuál es el riesgo de no sumar puntos por eso frente a la penalización de asumir la sanción en parrilla y tener ese déficit para luego remontar, con suerte, a través del pelotón en los eventos donde necesitas hacerlo, y cuál de las opciones estadísticamente es probable que te dé la mejor cosecha de puntos al final."

Según esa evaluación, Bakú probablemente sea una candidata para la penalización en parrilla de Russell dadas las características de pista similares a Monza. El flamante circuito de Madrid sigue siendo una incógnita demasiado grande, lo que significa que Russell solo tendría que superar dos rondas de F1 (Italia y España) antes de cumplir su penalización en parrilla en el GP de Azerbaiyán a finales de septiembre.

Después de eso, existe la posibilidad de que Mercedes mire a Sepang, que alberga el GP de Bahréin en Malasia, una semana después de la ronda de Bakú, dado que también es una pista en la que probablemente haya un gran número de oportunidades de adelantamiento.

Pero el otro factor que Mercedes está considerando es cuánto puede retrasar el cambio de motor y cuánto riesgo puede permitirse con el kilometraje añadido y el desgaste de las piezas de la unidad de potencia existente de Russell.

"Hay una especie de probabilidad de fallo [a considerar]," añadió Shovlin. "Nunca es algo absolutamente conocido y eso va evolucionando carrera a carrera.

George Russell, Mercedes Photo by: Eric Le Galliot

"Así que con Mercedes y los equipos cliente, en cada carrera añades más millas a las unidades de potencia, en cada carrera se revisan y se intenta entender si las contenciones previas de fallos han resuelto realmente un problema.

"Podría ser que nuestro optimismo para llevar una unidad de potencia hasta la sexta o séptima carrera sea mayor dentro de unas cuantas carreras que ahora mismo. En cada carrera reajustamos los planes simplemente en función de lo que hemos aprendido y de dónde podemos haber ganado un poco más de confianza."

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