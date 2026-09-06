Mercedes aclara la diferencia de estrategias entre Russell y Antonelli en Monza

La sensacional victoria de Kimi Antonelli desde el fondo de la parrilla en el Gran Premio de Italia se debió a una gran conducción, pero quizá también a un poco de ayuda de la estrategia y a un oportuno coche de seguridad virtual.

El italiano fue el único piloto de Mercedes que hizo una parada en boxes durante la carrera, y finalmente derrotó a su compañero de equipo y rival por el campeonato, George Russell.

Mercedes dividió las estrategias entre sus pilotos, poniendo a Antonelli con neumáticos medios tras la temprana bandera roja. Esa era la única opción para que el italiano llegara hasta el final sin parar, tras haber comenzado la carrera con duros. Russell, por su parte, empezó con medios y cambió a duros después de que la carrera se detuviera tras el accidente de Charles Leclerc, y se mantuvo con ese neumático durante el resto de la distancia.

Para Antonelli, Mercedes aprovechó la oportunidad para cambiarlo a duros cuando la detención de Lance Stroll provocó un coche de seguridad virtual en la vuelta 27.

Para entonces, Antonelli ya se había abierto paso por el pelotón y estaba luchando con Russell por el liderato, aunque Mercedes le pidió que no atacara a su compañero de equipo tras la fase inicial de la pelea, permitiéndoles intentar abrir una brecha con Max Verstappen.

Entonces llegó la llamada para que Antonelli entrara en boxes. Y aunque el italiano pudo volver y adelantar a su compañero de equipo con neumáticos más frescos, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que el propio equipo no sabía qué estrategia acabaría resultando mejor.

"No sabíamos cuál era la mejor estrategia", dijo a los medios, incluido Motorsport.com, después de la carrera. "En esa fase, el sistema decía que la de una parada [para Russell] salía por delante. La de dos paradas se acercaba al final, pero no alcanzaría. Así que eso es lo que decía el software.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"También era lo correcto dividir las estrategias porque no se sabía cuál sería la mejor. En la reunión de la mañana dijimos que el neumático duro iba a durar para siempre. Puedes empezar con él y terminar con él, y se pudo ver con George que era un neumático eterno, pero no tenía el rendimiento del medio.”

La decisión de parar a Antonelli se tomó pese a que él informó de que sus neumáticos estaban en buen estado.

"No hablamos con Kimi sobre la parada", confirmó Wolff. "Preguntamos por el estado del neumático y dijo: 'Bueno, en realidad está bien', pero estaba claro que vimos abrasión y creo que fue en el coche de Lewis. Vimos algo de abrasión en un McLaren. Así que era lo correcto. Y por eso no necesitó una gran discusión.

"Pero dicho esto, Kimi fue capaz de extraer 35 vueltas o 40 vueltas de ese neumático de forma constante, y eso sin duda es su habilidad.”

El propio Russell cree que tenía ritmo suficiente para ganar la carrera si Antonelli hubiera seguido con la misma estrategia.

"Me habría encantado haber continuado con la misma estrategia", dijo durante la rueda de prensa posterior a la carrera. "Porque me sentía en una buena posición en esa batalla. Sabía exactamente lo que tenía que hacer con la gestión de la energía para defender, pero también cuándo atacar y hacer esos movimientos, y preparé mucho esta carrera en ese sentido.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Luego, por supuesto, cuando salió el VSC, apareció en ese punto perfecto para que los pilotos apretaran el gatillo y hicieran la parada en boxes."

Preguntado por si había considerado parar para montar neumáticos frescos en ese momento, Russell dijo: "No. De hecho, pensé que los chicos detrás de mí también se iban a quedar fuera, pero estoy seguro de que el equipo estaba bastante nervioso en el muro de boxes viendo nuestra batalla y probablemente bastante contento de enviarnos con estrategias diferentes.

"Cuando también teníamos a Max en la mezcla, desde la perspectiva del equipo estás cubriendo ambos escenarios. Así que hoy Kimi hizo un gran trabajo.

"Yo estaba con el neumático duro y Kimi con el neumático medio. Así que si alguno de nosotros iba a parar, iba a ser Kimi. Y por eso estaba un poco molesto con el momento de ese VSC, porque creo que habría sido difícil para esos chicos con el medio competir con cualquiera que estuviera con el duro.

"Pero eso no le resta nada a la carrera de Kimi en conjunto. Habría sido muy interesante ver cómo se habría desarrollado la carrera si no hubiera habido VSC."

Después de la carrera en Monza, Russell está a 66 puntos de Antonelli en el campeonato.