Mercedes, abierto a reconsiderar el ADUO en medio de las charlas de Alonso con el presidente de la FIA

El jefe de Fórmula 1 de Mercedes, Toto Wolff, reconoció que Honda "necesita más" ayuda para ser competitiva como socio de motores de Aston Martin, en medio de conversaciones entre Fernando Alonso y Mohammed Ben Sulayem.

El nuevo socio de motores de Aston Martin ha tenido dificultades para ser competitivo con la nueva normativa. La marca japonesa dio marcha atrás a última hora en su decisión de abandonar la F1 durante la era de reglas anterior, teniendo que reunir un nuevo equipo de ingenieros para trabajar en la complicada normativa de unidades de potencia de 2026.

Ese retraso significó que Honda no estaba lista para la temporada 2026, presentando una unidad de potencia con poca potencia, sobrepeso y falta de fiabilidad. Como resultado, Honda cumplió los requisitos para el mecanismo de recuperación de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO, según su sigla en inglés) de la FIA, lo que le otorgó margen de desarrollo y de límite presupuestario con un paquete adicional acordado en mayo.

Pero el primer intento de Honda por mejorar su unidad de potencia solo ofreció un resultado modesto, con Alonso y su compañero de equipo Lance Stroll aún sufriendo en la parte trasera de la parrilla. Antes del Gran Premio de España del pasado fin de semana, Alonso y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, mantuvieron conversaciones sobre qué más se podía hacer para echar una mano a Honda, en medio de sugerencias de que el español podría abandonar la categoría.

"No podemos permitir de ninguna manera que Fernando Alonso, un gran campeón, se vaya solo por las circunstancias", dijo Ben Sulayem en un evento en Madrid, apelando al público local del español.

"Esa no es la manera de abandonar el escenario. Tiene que tener éxito y luego irse cuando quiera, no porque se haya visto obligado a marcharse por el rendimiento".

"Hablaré con él. Lo vi muy triste, y le dije: 'Fernando, lo entiendo, no es aceptable que vengas a tu propio país y ahora [como] bicampeón del mundo... Por favor, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Ven y dime qué quieres que hagamos para mejorar estos resultados".

Mohammed Ben Sulayem quiere que Fernando Alonso sea exitiso en la F1. Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

El sistema ADUO de la F1 ya está previsto que se replantee esta pretemporada, en medio de la inquietud por que a equipos como Mercedes se les concedan oportunidades de mejora pese a parecer tener la unidad de potencia de referencia en general, mientras que Red Bull-Ford Powertrains ha quedado excluido.

Cuando Motorsport.com le preguntó por las conversaciones de Ben Sulayem con Alonso, Wolff respondió: "Creo que el ADUO fue diseñado como un mecanismo de recuperación y esa fórmula se desbloqueó para Honda. Y necesitan más.

"Creo que la conversación que el presidente tuvo con Alonso es perfectamente razonable. Queremos tener a todos estos grandes constructores en el deporte. Queremos que sean competitivos y exitosos. Las normas son normas por el bien del deporte y a veces quizá necesiten un ajuste. Perfectamente razonable, la conversación".

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, cuya compañía ha estado descontenta con las mediciones de la FIA que determinan que su motor V6 es el más potente de la parrilla, bloqueándole así el desarrollo, también se mostró favorable.

"Por mucho que no podamos estar de acuerdo todo el tiempo, creo que como deporte intentamos mantener una visión bastante abierta de la normativa", dijo. "Puede que recuerden que en realidad hubo un primer cambio en la normativa ADUO previamente este año, precisamente para ayudar a quienes estaban muy por detrás en comparación con lo que se votó inicialmente. Así que todos los equipos votaron a favor de eso. Nosotros votamos a favor de eso por el bien del deporte.

"Como partes interesadas del deporte, si hay una situación que necesita arreglarse, que debe arreglarse, o necesita apoyo, normalmente encontramos soluciones. Estoy seguro de que en algún momento nos sentaremos y discutiremos el futuro de la normativa ADUO. Las deficiencias, conocemos algunas de ellas, y estoy seguro de que hay algunas otras que abordar".