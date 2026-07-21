Mercedes ya está abierta a las órdenes de equipo, pero no es lo que todos piensan

Mercedes podría imponer órdenes de equipo si Kimi Antonelli y George Russell corren el riesgo de perder la victoria debido a su lucha rueda a rueda, según ha declarado el director del equipo de Fórmula 1, Toto Wolff.

Las Flechas de Plata lograron su octava victoria de 2026 cuando Antonelli ganó el Gran Premio de Bélgica del domingo, pero Wolff ya había dejado claro anteriormente que no le había gustado que el equipo perdiera ante Ferrari en dos ocasiones.

El austriaco se mostró especialmente molesto por la carrera de Barcelona, donde Russell y Antonelli pasaron seis vueltas luchando por el liderato. Esto provocó que Lewis Hamilton les adelantara con una estrategia de neumáticos más nuevos, lo que le permitió sacar 13 segundos de ventaja al italiano en esas seis vueltas.

El contexto de la lucha por el título —con la ventaja de Antonelli sobre Russell de hasta 50 puntos y Ferrari como una amenaza real al título— llevó a un periodista a preguntarle a Wolff, en la rueda de prensa posterior a la carrera del Gran Premio de Bélgica, si era el momento de "proteger" a Antonelli como piloto principal del equipo y pedirle a Russell que cediera el paso a su compañero cuando este fuera por delante.

Como era de esperar, Wolff se negó a convertir a Russell en el piloto número dos en una fase tan temprana de la temporada —llegaremos al ecuador tras la prueba de este fin de semana en Hungaroring—, sobre todo teniendo en cuenta que las opciones del británico de ganar el título siguen muy vivas.

Sin embargo, el jefe del equipo dejó claro que Mercedes no podía permitirse que se repitiera un escenario como el de Barcelona.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"El objetivo que nos hemos marcado para hoy es no perder tiempo entre nosotros", respondió. "No queremos altibajos que hagan que un Ferrari o un Red Bull nos pisen los talones y nos hagan perder la victoria, como ocurrió en Barcelona. Ya sabes, sin el abandono, Kimi habría ganado la carrera.

"Desde Barcelona, en cualquier caso siempre daríamos prioridad a la victoria en carrera. Y si eso significara que Kimi o George estuvieran por delante, eso es lo que haríamos.

"Ya sabes, esto es un campeonato de constructores tanto como un campeonato de pilotos. Nunca le quitaríamos la victoria a ninguno de los pilotos. Así que, si es George quien va por delante, aunque vaya por detrás en el campeonato, en esta fase de la temporada, no haríamos eso".

Russell había insistido anteriormente en que se podía confiar en que él y Antonelli correrían rueda a rueda sin chocar, tras su enfrentamiento en Montreal, pero posteriormente cambió de postura debido a su contratiempo en Cataluña.

"Creo que está claro que la victoria del equipo es la prioridad", afirmó. "No importa qué piloto sea".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Ya se vio en Canadá: Kimi y yo luchamos muy duro, pero nos estábamos alejando del resto, así que la victoria del equipo no corría peligro.

"Pero luego miras lo que pasó en Barcelona y, de repente, hay otro piloto metido en la lucha. Y vale, Lewis se benefició del coche de seguridad, lo cual ayudó mucho. Sin el coche de seguridad, ya sabes, Kimi y yo estábamos perdiendo tiempo juntos y eso le habría dado a Ferrari la oportunidad de ganar.

"Y ahí es cuando, ya sabes, tenemos que ser inteligentes como compañeros de equipo y está muy claro, ya sabes, que el equipo quiere ganar la carrera. No importa si soy yo o Kimi".