Así se encuentra el mercado de pilotos de la F1 para 2021

La Fórmula 1 puede carecer este año de los rumores del paddock que ayudan a alimentar su temporada anual de intriga en el mercado de pilotos.

Sin embargo, eso no ha detenido algunos desarrollos fascinantes sobre quién va a dónde para 2021, con bastantes asientos todavía en juego a medida que la campaña se acerca a su fin.

Aquí repasamos el estado de la situación de cada uno de los equipos, con decisiones importantes que se tomarán en las próximas semanas.

Mercedes

Parece casi seguro que Mercedes permanecerá con los mismos pilotos para 2021.

Uno de los asientos de Mercedes ya ha sido decidido, con Valtteri Bottas habiendo resuelto su nuevo trato a principios de la temporada.

Sin embargo, no ha habido una urgencia similar por parte de Lewis Hamilton para resolver su contrato de 2021, aunque no parece haber dudas de que permanecerá con el fabricante alemán.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo recientemente que la naturaleza de este año, y las complicaciones de la pandemia del coronavirus, significan que no ha habido suficiente tiempo libre para que él y Hamilton se sienten a hablar.

"Para Lewis, supongo que quiere estar en el auto más rápido, y nos gustaría tener al piloto más rápido en nuestro auto", dijo Wolff. "Parece bastante obvio. Sólo tenemos que encontrar el tiempo y sentarnos".

Ferrari

Ferrari hizo sus movimientos para 2021 antes de que la temporada se iniciara, ya que eligió hacer un cambio.

Mientras Charles Leclerc sigue con un contrato a largo plazo, Ferrari decidió no extender su contrato con Sebastian Vettel.

En su lugar, mientras buscaba un joven que lo ayudara a trazar su recuperación a largo plazo, se decidió por firmar a Carlos Sainz y sacar al español de McLaren.

Red Bull

Aunque Max Verstappen ha comprometido su futuro a largo plazo con Red Bull, sigue habiendo cierta incertidumbre sobre si habrá o no un cambio en el segundo asiento.

Alex Albon ha hecho sólidos progresos este año, pero sus últimas carreras después de su primer podio en Mugello no han sido tan fuertes como el equipo quisiera.

Alex Albon, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tras el Gran Premio de Eifel, Helmut Marko, consejero deportivo de Red Bull, dijo que si Albon seguía mejorando, el piloto tailandés seguiría con el equipo.

Sin embargo, admitió que existía la posibilidad de que la escudería se apoyara en pilotos más experimentados como Nico Hulkenberg y Sergio Pérez si Albon no hacía el trabajo.

El equipo espera tomar una decisión para el Gran Premio de Turquía del próximo mes.

McLaren

Al igual que Ferrari, McLaren eligió adelantarse a su decisión de pilotos para 2021.

Mientras que Lando Norris ya estaba bajo contrato, el equipo de Woking no perdió tiempo en buscar un reemplazo para Carlos Sainz una vez que el español eligió cambiar a Ferrari.

Se abalanzó sobre Daniel Ricciardo, arrebatándole el australiano a Renault.

Renault

La salida de Daniel Ricciardo de Renault abrió la puerta para que el fabricante francés de automóviles hiciera un trato y trajera a Fernando Alonso de vuelta a la F1.

El español ya ha probado el monoplaza de 2020 y está acelerando sus preparativos con mucho trabajo en el simulador en este momento.

Esteban Ocon tiene un contrato para el año que viene, pero el equipo quiere que mejore su rendimiento.

El jefe del equipo, Cyril Abiteboul, dijo recientemente: "Como muchos jóvenes pilotos, tiene un poco de impaciencia que lo lleva a cometer pequeños errores, pero no me preocupa en absoluto que esto no se pueda arreglar. Y con el apoyo del equipo que lo rodea, se arreglará".

Un reciente rumor ha sugerido que Pierre Gasly podría estar en busca de un acuerdo, pero esto sería más probable para 2022.

AlphaTauri

La victoria de Pierre Gasly en el Gran Premio de Italia promovió el debate sobre si merecía o no otra oportunidad en Red Bull, tras su salida del equipo de Milton Keynes para volver a la entonces llamada Scuderia Toro Rosso.

Sin embargo, el mensaje de Marko y del jefe del equipo de Red Bull, Christian Horner, fue consistente en que sentían que Gasly prosperaba mejor en la atmósfera de AlphaTauri.

Tener a alguien tan fuerte y experimentado como Gasly también es importante para AlphaTauri, ya que parece que va a surgir como un verdadero equipo hermano de Red Bull en lugar de un equipo junior.

Parece inevitable que Gasly se quede para 2021, pero la identidad de su compañero de equipo aún no está del todo establecida.

Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, hace su asiento. Photo by: Scuderia Alpha Tauri

Red Bull quiere promover al piloto junior Yuki Tsunoda desde la F2 a la F1, pero eso dependerá de que consiga los puntos necesarios para obtener una superlicencia.

Si Tsunoda falla en esa tarea, entonces eso podría darle otra oportunidad a Daniil Kvyat, siempre y cuando Red Bull no decida apartar a Albon en el equipo principal y llevarlo de vuelta a Faenza.

Racing Point

El cambio de nombre de Racing Point a Aston Martin para el próximo año ha ayudado a preparar el camino para que el equipo logre un acuerdo con Sebastian Vettel con vistas a 2021.

La llegada del alemán significó que el equipo tuvo que ejecutar una cláusula de ruptura en el contrato de Sergio Pérez, dejando al mexicano en busca de un asiento en otro lugar con poco tiempo por delante.

Vettel se alineará junto a Lance Stroll, que permanece en el equipo que es propiedad de un consorcio liderado por su padre, Lawrence Stroll.

Alfa Romeo

Se espera que Alfa Romeo toma una decisión sobre sus pilotos inminentemente.

Kimi Raikkonen parece casi seguro que permanecerá a bordo por otra temporada, lo que ampliará su récord como el piloto más experimentado de la F1.

Sin embargo, la identidad de su compañero de equipo no está definida, aunque parece más probable que ahora que Antonio Giovinazzi podría continuar.

El acuerdo de asociación de Alfa Romeo con Ferrari significa que el equipo de Maranello tiene voz y voto sobre quién es uno de los pilotos del equipo de Hinwil, un espacio para ser llenado por uno de sus pilotos junior.

Mientras que había indicios de que Mick Schumacher era el candidato preferido durante algún tiempo, el progreso de Giovinazzi en las últimas semanas llevó a sugerir que el italiano obtendría el visto bueno para su tercera temporada completa en la F1.

Haas

Haas se ha encontrado en el centro de la mayor parte de la intriga del mercado de pilotos este año, con el equipo admitiendo que había una lista de diez candidatos que estaba analizando para 2021.

Como el equipo quiere sentar las bases para su futuro a largo plazo, parece cada vez más probable que busque una alineación totalmente nueva.

Nikita Mazepin, Hitech Grand Prix. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Eso podría dejar tanto a Romain Grosjean como a Kevin Magnussen al margen después de una frustrante temporada en la que el equipo se ha visto frenado por la pérdida de potencia del motor Ferrari.

Por un tiempo parecía probable que Sergio Pérez fuera el favorito para conseguir un asiento aquí, gracias en parte a su velocidad y a sus patrocinadores mexicanos, pero esto puede que ahora no suceda.

El actual favorito para uno de los asientos es Nikita Mazepin, piloto de la Fórmula 2 que podría llegar a la F1 con un saludable respaldo de patrocinio. El jefe de Haas, Gunther Steiner, fue visto en una profunda conversación con el padre de Nikita en el Gran Premio de Rusia.

El segundo Haas también podría ir a un novato, con indicios crecientes de que Mick Schumacher podría acabar en el equipo estadounidense en lugar de Alfa Romeo. Esto podría formar parte de una relación más estrecha entre Haas y Ferrari.

Williams

Como las posibilidades de Pérez ahora no se ven tan fuertes en Haas, se lo ha vinculado con un posible acuerdo en Williams.

Pérez ciertamente tendría sentido como opción para el equipo con su velocidad, experiencia, además de un saludable respaldo de México, todas cualidades atractivas.

Sin embargo, la situación no parece tan fácil para él, ya que tanto Nicholas Latifi como George Russell están bajo contrato para 2021.

Habiendo dicho eso, casi todos los contratos tienen algún tipo de cláusula de ruptura que puede ser activada, generalmente por el precio correcto.

El lugar de Russell es ayudado por Mercedes, siendo el británico miembro del programa de jóvenes pilotos del fabricante alemán y considerado un candidato a largo plazo para el equipo oficial de la marca.

El lugar de Latifi, en tanto, es ayudado por el patrocinio que trae de Canadá.

Sergio Pérez, Racing Point, en la parrilla. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

