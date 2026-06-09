Max Verstappen, Mercedes y Oscar Piastri: Los factores clave en el mercado de pilotos de la F1 para 2027

El inicio del verano en Europa marca tradicionalmente el momento en que la atención cambia gradualmente hacia el mercado de pilotos del próximo año: la conocida silly season, la tradicional temporada de rumores de la Fórmula 1..

Ferrari y Charles Leclerc ya se adelantaron a ese proceso antes del Gran Premio de Mónaco al ampliar su asociación. La duración exacta del contrato no ha sido revelada, pero Ferrari ha confirmado que se trata de un acuerdo multianual, lo que significa que Leclerc permanecerá con la Scuderia hacia el inicio de la siguiente década.

Eso lo saca del mercado, pero todavía quedan muchas piezas del rompecabezas por encajar en los próximos meses. Y, al igual que el año pasado, una parte crucial de ese rompecabezas gira en torno a Max Verstappen.

El piloto de Red Bull tenía anteriormente el contrato más largo de la F1, con un acuerdo vigente hasta finales de 2028, aunque ahora ha sido superado en ese aspecto por Leclerc.

Hablando con medios neerlandeses, incluida la edición de ese país de Motorsport.com, en Mónaco, Verstappen dejó claro que no está pensando en absoluto en un nuevo acuerdo. Preferiría esperar, por dos razones diferentes: en primer lugar, si quiere permanecer en la F1 y, en segundo lugar, qué equipo ofrecería las mejores posibilidades de un paquete competitivo y un buen entorno.

"No he firmado un nuevo contrato desde hace bastante tiempo, pero eso es normal", dijo el piloto de 28 años. "Absolutamente no es mi mayor preocupación en este momento, un nuevo contrato. Todavía me quedan dos años."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Cuando se sugirió que Red Bull podría querer atarlo por aún más tiempo, Verstappen respondió: "Primero necesito decidir por mí mismo si quiero continuar más allá de 2028. Por eso no tengo ninguna prisa. ¡De lo contrario, habría firmado un contrato hasta 2040 hace mucho tiempo!"

En cuanto al primer paso —si Verstappen siquiera quiere seguir en la F1 el próximo año—, habló positivamente en Canadá sobre el 'acuerdo en principio' para cambiar el equilibrio entre la potencia de combustión interna y la potencia eléctrica a una división de 60-40.

Verstappen dijo que tal movimiento "definitivamente ayudaría" a mantenerlo en la F1, aunque la realidad política entre bastidores ha demostrado ser mucho más delicada que eso. Varios fabricantes se oponen a partes de la propuesta por diferentes motivos, desde el enfoque de Ferrari en ADUO hasta las preocupaciones de Audi sobre los costos, lo que significa que las discusiones sobre un compromiso siguen en curso a puerta cerrada.

Es un factor importante para el futuro de Verstappen, aunque según la situación actual parece más que probable que se quede. Precisamente por esa razón, el cuatro veces campeón del mundo también se mostró reacio a juzgar el proceso político cuando Motorsport.com le preguntó al respecto en Mónaco.

"Esperemos a ver qué sale de ello", dijo. "He dicho todo lo que quería decir al respecto. Ahora les toca a la FIA y a la FOM juntas tomar una decisión y espero que tomen la decisión correcta para el deporte."

Preguntado sobre si la FIA es consciente de que podría ser un factor decisivo para él, el neerlandés se rio: "Bueno, creo que ellos también leen sus historias. En general siempre he tenido buena comunicación con ellos, así que espero que de esto salga el resultado correcto."

Red Bull espera que Verstappen se pronuncie, pero él no tiene ninguna razón para hacerlo

Max Verstappen, Red Bull Racing RB22 Photo by: Erik Junius

Suponiendo que el compromiso final sea realmente algo con lo que Verstappen pueda convivir, la siguiente pregunta es naturalmente qué colores defenderá en 2027.

Red Bull ha expresado repetidamente su confianza en que Verstappen simplemente continuará en el equipo con sede en Milton Keynes la próxima temporada. Eso se debe en parte a que el neerlandés tiene allí un entorno construido a su alrededor, pero también a la libertad que Red Bull le ofrece fuera de la F1, por ejemplo para competir en el Nurburgring y para elegir con qué fabricante de GT3 quiere hacerlo.

Verstappen ha subrayado repetidamente que la libertad para perseguir sus ambiciones en carreras de resistencia es absolutamente crucial para él, y que ni siquiera entraría en conversaciones con otro equipo si eso no pudiera acomodarse.

El año pasado, otros dos factores también influyeron en que Verstappen permaneciera leal a Red Bull. El primero fue, lógicamente, las cláusulas de salida de su contrato. Después del Gran Premio de Bélgica, quedó claro que Verstappen estaría entre los tres primeros de la clasificación del campeonato de cara al parón de verano, lo que significaba que no podía activar la cláusula para 2026.

En segundo lugar, Red Bull acababa de despedir a Christian Horner y sustituirlo por Laurent Mekies, un movimiento del que Verstappen habló positivamente y con quien mantiene una buena relación de trabajo. Políticamente, habría sido casi imposible marcharse solo unas semanas después de esa transición, por lo que Verstappen declaró en Hungría el año pasado que se habría quedado en Red Bull independientemente de las cláusulas de su contrato.

Este año, la situación podría ser teóricamente diferente. Verstappen ocupa actualmente el séptimo lugar en el campeonato, lo que significa que la situación de la cláusula potencialmente abre posibilidades diferentes a las de hace un año.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull espera que Verstappen se comprometa públicamente con el equipo antes de entonces, en parte para evitar otra saga como la de la temporada pasada y en parte porque el equipo es naturalmente consciente también de la situación contractual.

Pero desde la perspectiva de Verstappen, no hay necesidad de hacer tal declaración ahora. Podría ser mejor esperar, tanto para tener claridad del lado de la FIA como para evaluar el panorama competitivo, incluido cómo evolucionan las cosas en equipos rivales como Mercedes y McLaren.

Al igual que el año pasado, Red Bull tiene que demostrarle a Verstappen que es capaz de convertir un inicio difícil de temporada en una campaña exitosa. El paquete de mejoras de Miami marcó un primer paso positivo, pero Verstappen y el equipo quieren ver más. Las cosas han ido sorprendentemente bien en Mónaco, pero el neerlandés añadió que Barcelona —un circuito que también cuenta con varias curvas rápidas— será la verdadera prueba para determinar cuán competitivo es realmente el paquete evolucionado.

La temporada 2026 será ante todo una batalla de desarrollo, tanto en el lado del chasis como en el de la unidad de potencia gracias a ADUO, lo que significa que a Verstappen le conviene más esperar antes de asumir cualquier compromiso público.

Inevitablemente, eso trae de vuelta la especulación tradicional sobre equipos como Mercedes. George Russell tiene un contrato vigente y se mostró firme durante la pausa de abril en que permanecerá con las Flechas Plateadas el próximo año, pero los contratos en la F1 nunca son decisivos por sí solos. El rendimiento siempre desempeña un papel clave.

Ferrari ya se ha adelantado a cualquier posible efecto dominó

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Erik Junius

Significa que Verstappen una vez más parece estar destinado a desempeñar el papel clave en la próxima 'silly season' de la F1. Si se marchara algún día, Red Bull lógicamente necesita una lista corta de posibles sustitutos. Leclerc y Oscar Piastri estarían entre los pilotos más evidentes a perseguir en tal escenario, aunque el primero está definitivamente fuera del mercado tras el anuncio de Ferrari antes de Mónaco.

Piastri respondió hábilmente a informes previos que lo vinculaban con Red Bull diciendo que, aunque está muy feliz en McLaren, considera halagador el interés de otros equipos, también por su valor como piloto. El australiano también tiene contrato para las próximas temporadas, pero como ocurre con todos los pilotos de la parrilla, esos acuerdos contienen cláusulas.

Eso significa que la pelota está inicialmente en el tejado de la FIA y posteriormente en el de Verstappen. Un movimiento del neerlandés desencadenaría un efecto dominó en todo el mercado de pilotos. Pero si se queda donde está, el mercado puede permanecer relativamente tranquilo en la parte alta de la parrilla, tal como ocurrió el año pasado.

Ferrari, al menos, ya se ha posicionado por delante de cualquier escenario. Al asegurar a Leclerc, el equipo ha conservado su piedra angular para el futuro, mientras Lewis Hamilton ha dejado claro que está "aquí para quedarse" pese a la continua especulación. Y si esa situación llegara a cambiar, la Scuderia todavía tiene a Oliver Bearman esperando entre bastidores junto al experimentado Leclerc.

Por lo tanto, Ferrari está bien cubierta independientemente de lo que ocurra. Si habrá movimiento en otros lugares parece —tal como ocurría hace 12 meses— depender en gran medida de un solo hombre. A Red Bull le gustaría que ese hombre se pronunciara, pero Verstappen no tiene ninguna razón para hacerlo y sería prudente esperar hasta más adelante este verano europeo.

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