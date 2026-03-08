No hay duda: Mekies sigue viendo a un Verstappen motivado hasta la médula

No es ningún secreto que Max Verstappen es crítico con el reglamento actual de la Fórmula 1 y con la forma de conducir que le obligan a seguir esas normas. El cuatro veces campeón del mundo es conocido por ser un piloto que no se muerde la lengua, sobre todo cuando se trata del placer de conducir en la Fórmula 1.

Incluso después de la carrera inaugural de la temporada en Melbourne, el holandés no ha cambiado de opinión. En el circuito urbano de Albert Park, pasó de la vigésima posición de salida a la sexta, lo que le valió un montón de puntos y el título de Piloto del Día. Después, felicitó al equipo por el duro trabajo que había realizado, pero Verstappen seguía sin estar contento con la forma de conducir.

Según el jefe del equipo, Laurent Mekies, las críticas de su piloto se deben al compromiso de Verstappen con el deporte. "Max aporta mucho porque se preocupa por el deporte", explicó el francés tras el GP de Australia. "Piensa activamente en lo que se puede mejorar y, por supuesto, nosotros le escuchamos".

Según Mekies, Verstappen no es el único que se muestra crítico. "Estamos en conversaciones con los equipos, así como con la FIA y la Fórmula 1, para ver cuál es la mejor manera de seguir adelante. Este es, sin duda, uno de los circuitos más difíciles. Será interesante ver, después de China, cuánto diferencia supone correr en un circuito que consume menos energía. Y si hay mejoras posibles, sin duda encontraremos la manera de implementarlas como deporte".

Max Verstappen persigue a Lando Norris durante el Gran Premio de Australia. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images a través de Getty Images

Verstappen ha indicado en varias ocasiones que abandonará la Fórmula 1 si deja de divertirse. Sin embargo, según Mekies, tras este primer Gran Premio con el nuevo reglamento, la motivación de Verstappen sigue intacta. El piloto de 29 años sigue siendo una figura líder dentro del equipo que mantiene a todos alerta.

"En lo que respecta a su colaboración con el equipo, no hay ninguna diferencia con respecto al año pasado", subraya el jefe de Red Bull. "Sigue estando al tanto de cada detalle y sus comentarios son muy precisos". Según Mekies, esa es una característica importante de Verstappen. "Es capaz de dejar de lado sus preferencias personales cuando se trata del rendimiento".