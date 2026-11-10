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Laurent Mekies: El futuro de Liam Lawson no tiene nada que ver conmigo

Laurent Mekies insiste en que Racing Bulls tomará su propia decisión sobre su alineación de pilotos para 2027

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Publicado: 10 nov 2026, 10:48

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El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, dice que depende de Racing Bulls decidir si mantiene a Liam Lawson o asciende a Nikola Tsolov a un asiento de carrera en la temporada 2027 de Fórmula 1.

El debutante Arvid Lindblad tiene previsto disputar una segunda campaña en el campeonato mundial el próximo año, pero la identidad de su compañero de equipo ha sido incierta. El aspirante al título de Fórmula 2 Tsolov era el favorito para quedarse con el asiento, pero su rendimiento ha caído después de seis victorias en la primera mitad de la temporada, en parte por un desempeño subóptimo en clasificación.

Mientras tanto, Lawson ha sumado 89 puntos esta temporada, más del doble que cualquier otro piloto de la zona media. No ha sido superado por su compañero Lindblad por mérito propio, tanto en clasificación como en carrera, en las últimas cinco rondas, acumulando nada menos que 30 puntos en ese período, más que los 26 de George Russell, piloto de Mercedes.

En las difíciles condiciones meteorológicas de Brasil, el neozelandés terminó séptimo otra vez, 36 segundos por delante del segundo mejor piloto de la zona media, Nico Hulkenberg.

Consultado sobre cómo veía la situación y si Red Bull podría justificar que Racing Bulls dejara afuera a un piloto que viene rindiendo a este nivel, Mekies respondió: "Son una serie de preguntas que deben dirigirse a Racing Bulls una vez que hayan tomado su decisión, así que hay muchos 'si'.

"La decisión sobre el piloto de Racing Bulls corresponde a Racing Bulls. Y aunque, sí, llevamos un programa común de jóvenes pilotos, estamos en una posición única en la que, cuando los buenos pilotos salen de Racing Bulls, obviamente tenemos la posibilidad de hacerlos ascender a Red Bull, como hicimos con Max [Verstappen] y como hicimos con Isack [Hadjar]. Pero cómo llegamos a ese punto depende de ellos en lo que respecta a la etapa en F1.

Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Srinivasa Krishnan

"En cuanto a Liam, solo puedo felicitarlo por otro fin de semana muy sólido. Ha tenido una racha fantástica al principio; hizo un muy buen trabajo con nosotros en las tres carreras en las que tuvo que subirse, en un contraste increíble con su experiencia aquí hace un año, a comienzos de año. Y sin duda, desde ese punto, todos vemos que cuando regresa a Racing Bulls, ha mostrado en pista otro paso adelante. Y lo que mostró este fin de semana es la representación perfecta de lo fuerte que está rindiendo ahora".

El jefe del equipo Racing Bulls, Alan Permane, ha insinuado que quiere mantener a Lawson; mientras que se entendía que los antiguos jefes de Red Bull F1, Christian Horner y Helmut Marko, tenían influencia en este tipo de decisiones en el pasado, ambos ya no están.

Por eso, Mekies insiste en que este ya no es el caso: "Hay una diferencia entre dar una opinión y tener que tomar una decisión. Yo no tengo que tomar una decisión".

Ante la insistencia sobre su opinión real al respecto, el francés respondió sonriendo: "Acabo de pasar tres minutos intentando decir que es una decisión de Racing Bulls. No voy a ventilar públicamente mi opinión para que se convierta en una decisión de Red Bull Racing. No, es una decisión de Racing Bulls. Tienen todos los datos, tienen mucha experiencia.

"Alan es un gran tipo, entiende las carreras mejor que la mayoría. Probablemente sea justo que se tomen su tiempo, porque desde la perspectiva de Red Bull no hay motivo para apurarse".

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