Mekies explica por qué Red Bull no le impide a Verstappen correr fuera de la F1

En Red Bull Racing, Max Verstappen apenas tiene que esforzarse para obtener permiso para participar en eventos fuera de la Fórmula 1, como las 24 Horas de Nürburgring. Así lo destaca Laurent Mekies, quien señala que al holandés le mueve sobre todo la pura pasión por el automovilismo.

"En realidad, no tiene que convencernos", explica Mekies. "Basta con hablar unos minutos con Max. Se le ilumina la cara, le brillan los ojos cuando habla de carreras. No le importa qué tipo de coche sea".

Según Mekies, esa actitud es característica de Verstappen. Mientras que algunos pilotos distribuyen cuidadosamente su energía a lo largo de una ajetreada temporada de F1, el cuatro veces campeón del mundo parece recargar las pilas precisamente recorriendo kilómetros adicionales. "Se podría pensar que le cuesta energía, pero en realidad vuelve al circuito con más energía", afirma Mekies.

Esa imagen concuerda con lo que el propio Verstappen ya había señalado anteriormente: conducir en el Nürburgring Nordschleife y participar en carreras de larga distancia le supone un reto diferente, pero estimulante, además de la Fórmula 1. En una época en la que los calendarios de carreras están cada vez más llenos y la presión es alta, este tipo de escapadas ofrecen a Verstappen una forma de relajación, precisamente porque surgen de su amor por las carreras.

Según Mekies, ese amor es también un importante recordatorio para todo el equipo. "Está enamorado de este deporte. Y eso es, en realidad, un bonito recordatorio para todos nosotros de que estamos aquí porque somos aficionados al automovilismo. Max también lo es. Le encanta dedicar sus fines de semana libres a las carreras".

Las escapadas como la del GT3 son para Verstappen una forma de relajación. Foto: Mercedes-Benz

Verstappen ya ha demostrado en los últimos años que se mantiene activo fuera de los fines de semana de Gran Premio, entre otras cosas en las carreras de simulación y en sesiones de pruebas en circuitos como el Nordschleife. Su interés por eventos como las 24 Horas de Nürburgring encaja en ese panorama. No es una elección de marketing ni una obligación, sino una motivación intrínseca.

Dentro de Red Bull parece haber comprensión para ese enfoque. Mientras quepa dentro de la carga física y mental de la temporada de F1, no se ve como un riesgo, sino precisamente como una forma de mantener a Verstappen concentrado y motivado.

Con esa actitud, Verstappen vuelve a subrayar su condición de piloto nato. No solo es un campeón de Fórmula 1, sino, sobre todo, un apasionado que aprovecha cualquier oportunidad para ponerse al volante, independientemente del tipo de coche o del campeonato.