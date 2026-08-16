Elegimos las mejores actuaciones de la temporada 2026 de F1 hasta ahora

El orden competitivo de la Formula 1 se vio sacudido en 2026 con la implementación de nuevas regulaciones de gran alcance en el chasis, la aerodinámica y las unidades de potencia. Mercedes salió ganando, y ahora lidera el certamen de constructores y Kimi Antonelli está en lo más alto del campeonato de pilotos.

Pero el equipo no ha sido infalible este año, y las sólidas actuaciones de pilotos de toda la parrilla han demostrado que todavía hay mucho en juego en la F1 2026. Aquí repasamos algunas de las mejores conducciones del año hasta ahora, que demuestran que un gran piloto aún puede marcar la diferencia en la F1 2026.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya

Los augurios de éxito de Ferrari en Barcelona no fueron muy buenos desde la FP1 en adelante: una sesión que Lewis Hamilton se perdió por tener que ceder su coche a Dino Beganovic para una de las ‘rookie runs’ de la temporada, y en la que Charles Leclerc fue el tercero más rápido, aunque a medio segundo del Mercedes de referencia de George Russell. Todo ello en un fin de semana en el que Ferrari añadió otro paquete de mejoras más.

Hamilton estuvo luego a más de un segundo del ritmo absoluto en una decepcionante FP2, quejándose sonoramente de una terrible degradación de los neumáticos. En 2026 se está haciendo evidente que, debido a las sutilezas de funcionamiento de las nuevas unidades de potencia, perderse una sesión es más perjudicial que antes, incluso en circuitos como este, que un veterano del calibre de Hamilton podría recorrer con los ojos vendados.

Solo después de lo que describió como un "reseteo" entre la FP3 y la clasificación —cuando abandonó por completo el paddock— encontró Hamilton su ritmo, quedándose a milésimas de la pole position tras excederse al entrar en la Curva 1. Una sensibilidad precisa para modular la presión del freno ha sido durante mucho tiempo una habilidad esencial de Hamilton, y dio la casualidad de que los puntos fuertes del SF-26 coincidieron con los suyos en las curvas de velocidad media que predominan en este circuito.

En la carrera, Ferrari descolocó a Mercedes al hacer salir a Hamilton con Pirelli de compuesto blando de los que solo había juegos usados disponibles. Aunque esto no tuvo el efecto deseado de permitir a Lewis arrebatar el liderato en la salida y establecer posición en pista, gestionó a la perfección lo que claramente era una estrategia a tres paradas.

Mercedes, mientras tanto, deformó su plan de dos paradas al meter a Russell en boxes para cubrir el posible undercut cuando Hamilton paró relativamente pronto. Pero mientras Russell y su compañero Antonelli empezaban a pelear entre sí a medida que avanzaba la carrera, y el muro de boxes de Mercedes seguía viendo al McLaren de Lando Norris como la principal amenaza, Hamilton ejecutó a la perfección sus stints intermedios para prepararse la victoria.

Un coche de seguridad virtual oportuno permitió a Hamilton parar a bajo costo para montar su último juego de duros. Las paradas más tempranas de la dupla de Mercedes lo habían dejado rodando en cabeza y pudo parar y conservarla, mientras que en condiciones de bandera verde probablemente habría salido en cuarta posición, detrás de Russell, Antonelli y Norris. Pero incluso entonces habría disfrutado de una ventaja en vida de neumáticos y tenía el ritmo para ganar de todos modos.

Lewis ha batido muchos récords en su vida y su primera victoria en un gran premio con Ferrari (que se suma a su triunfo en la sprint de China el año pasado) estableció uno nuevo: el piloto de mayor edad en ganar un GP desde Jack Brabham en 1970. Puede que vuelva a batir ese récord antes de retirarse…

- Stuart Codling

Kimi Antonelli en el Gran Premio de Mónaco

Si había alguna duda sobre la capacidad de Antonelli para lidiar con la presión o sobre sus credenciales para el campeonato, la actuación del italiano por las famosas calles en junio seguramente las disipó.

Primero, la clasificación. Mercedes parecía vulnerable al principio del fin de semana en un circuito tan estrecho, donde el manejo y la carga aerodinámica suelen imponerse a la potencia; o, esta temporada, a una gestión inteligente de la potencia eléctrica. El héroe local Leclerc, tres veces poleman en Mónaco y al volante de un Ferrari que se creía adecuado para el circuito, lideró la Q1. El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen encabezó la Q2 para Red Bull.

Pero Antonelli sacó una vuelta en Q3 para arrebatarle la pole a Verstappen, cinco puestos y casi 0,4 segundos más rápido que su compañero de equipo y rival por el título Russell.

Llegada la carrera, Antonelli estuvo magistral, pareció inmune a la presión y simplemente pareció disfrutar lanzando su W17 por el principado. Sí, el Red Bull de Verstappen falló en la salida, pero Antonelli aún tenía al siete veces campeón del mundo Hamilton persiguiéndolo.

Antonelli mantuvo el liderato desde el inicio —desafiando sus malas arrancadas de antes en la campaña— y pasó la mayor parte de la carrera alejándose del pelotón. Tenía casi medio minuto de ventaja y había doblado a Russell, atrapado en el tráfico y en medio de una carrera plagada de sanciones, cuando Lance Stroll se estrelló y provocó la salida del coche de seguridad, lo que luego llevó a una detención tras el accidente de Leclerc también.

Antonelli perdió así su enorme ventaja y afrontó otra salida parada. Habría sido una injusticia que eso hubiera sido su perdición, pero no ocurrió. Simplemente volvió a arrancar y se escapó, marcando una vuelta rápida en el giro 76 que fue 1,2 s más veloz que la de cualquier otro durante toda la tarde. Clase.

Puede que pase un tiempo antes de que Antonelli consiga una victoria mejor en F1. Por otra parte, puede que no...

- Kevin Turner

Max Verstappen en el Gran Premio de Austria

Es extraño ver al mejor piloto del mundo sexto en el campeonato, pero esa es la situación que se le presenta a Verstappen en la campaña 2026 debido a su frustrante RB22. El Red Bull empezó el año con un problema de peso y, a medida que ha avanzado la temporada, han surgido otros problemas, como una ventana de funcionamiento extremadamente estrecha.

Eso lo ha hundido hasta el cuarto puesto en la clasificación de constructores, pero no resta nada a las capacidades de Verstappen, porque en las raras ocasiones en que el RB22 ha encontrado esa buena ventana de funcionamiento, el cuatro veces campeón del mundo ha estado ahí para cumplir.

Montreal, por ejemplo, fue su primer podio de la temporada y también ha logrado un top tres en las dos últimas: Spa y Budapest. Pero el segundo de sus cuatro podios en 2026, la octava ronda en Austria, fue posiblemente el más impresionante porque fácilmente podría haber sido para él una sexta victoria récord en el Red Bull Ring.

Las cosas obviamente no empezaron especialmente bien, ya que un accidente al final de la Q3 —causado por un problema en el alerón trasero— lo relegó de tercero a quinto en la parrilla de salida, pero Verstappen se recuperó con un rápido doble adelantamiento a Antonelli y Leclerc durante la segunda vuelta.

El viejo rival por el título Hamilton era el siguiente en su punto de mira y, tras dos batallas rueda a rueda casi idénticas, Verstappen finalmente se hizo con el segundo puesto en la vuelta 22 antes de cerrar rápidamente la brecha con Russell. Pero justo cuando redujo la diferencia a dos segundos, Mercedes metió en boxes al británico y Red Bull cometió el error de dejar a Verstappen fuera cinco vueltas más.

Un error porque el neerlandés volvió a pista 10 segundos por detrás, devolviéndolo al punto de partida. Verstappen siguió persiguiendo a Russell y redujo la desventaja a solo 1,6s en las últimas 11 vueltas, dejando a Red Bull pensando en lo que podría haber sido.

Si no hubiera sido por esa decisión estratégica equivocada, Verstappen podría haber logrado fácilmente la victoria ese día. Así que fue, sin duda, una actuación digna de un campeón.

- Ed Hardy

Oscar Piastri en el Gran Premio de Japón

Haz una pausa por un momento e intenta pensar cuándo fue la última vez que Oscar Piastri ganó un Gran Premio de Formula 1. Puede llevar un rato… ¿Podría ser Zandvoort, hace casi un año? Sí, ese es.

El 31 de agosto de 2025 fue prácticamente el último día en que vimos al Piastri que parecía un campeón del mundo en ciernes. Ese día, su compañero Norris se retiró por una fuga de aceite, ampliando la ventaja del australiano en el campeonato a unos enormes —y, parecía entonces, decisivos— 34 puntos. Piastri habría ganado esa carrera de todos modos, ya que en ese momento era claramente el piloto más rápido de McLaren. Tenía a Norris controlado, tanto en la carrera como en la lucha por el título.

Pasara lo que pasara después, casi nunca hemos vuelto a ver al mismo Piastri aparecer en un circuito un domingo de carrera. Salvo un único día a finales de marzo de este año en Japón.

Tras un decepcionante accidente en la vuelta hacia la parrilla en Melbourne y de no arrancar en China por un fallo en el coche, Oscar parecía un hombre al que no le salía nada tras perder de forma espectacular la batalla por el título de 2025. Pero Suzuka tenía todos los rasgos del inicio de 2025 para Piastri.

Fue consistentemente más rápido —por alrededor de un cuarto de segundo en los tres segmentos de clasificación— que Norris, algo que ha sido una rareza desde aquel mismo fin de semana de Zandvoort. Luego llegó una salida excepcional, aún más impresionante por el hecho de que en realidad era la primera del año para él, aprovechando la lenta arrancada de la pareja de Mercedes para convertir el P3 de la parrilla en el liderato. Después, un momento de tira y afloja con Russell en la vuelta ocho vio al australiano mantener el liderato durante más tiempo, pese a que Mercedes tenía claramente el coche más rápido en ese punto de la temporada.

"Si mantenemos la posición en pista, creo que podemos aguantar esto", informó entonces al pitlane en la vuelta 15, con el tono de un piloto de avión informando a los pasajeros de que el vuelo llegará justo a tiempo.

Mantuvo cómodamente el liderato sobre Russell tras las paradas en boxes, pero simplemente no estaba destinado a ser: el fuerte accidente de Oliver Bearman provocó un coche de seguridad en el momento exacto para que Antonelli hiciera una parada barata y los adelantara a ambos.

Aunque después no pudo luchar contra el italiano, Piastri simplemente se mantuvo alejado del grupo de los Ferrari y Russell que batallaban, dejándolos pelear por la última posición de podio. Norris ni siquiera estuvo cerca de ello.

- Oleg Karpov

George Russell en el Gran Premio de Australia

Esta temporada obviamente no ha ido como se esperaba para Russell, que es tercero en la clasificación con un déficit de 59 puntos respecto a su compañero Antonelli, líder del campeonato. Pero, como Oleg mencionó acertadamente con Piastri, hubo un momento en que el piloto de Mercedes parecía un campeón del mundo en espera, y fue en el arranque de 2026 en Melbourne.

Russell llegó comprensiblemente como favorito al título de pretemporada y lo respaldó consiguiendo la pole en un 1-2 de las Flechas Plateadas, tres décimas por delante de Antonelli y unas dominantes ocho décimas sobre el tercer clasificado, Isack Hadjar, en el Red Bull.

Era el Russell que la F1 había visto en 2025 y el que se esperaba para 2026: un veterano ganador de grandes premios ahora listo para su primer asalto al título. "Un gran día", dijo con confianza. "Sabíamos que había mucho potencial en el coche, pero hasta que llegas a este primer sábado de la temporada, nunca lo sabes. Pero realmente cobró vida esta tarde".

La misma historia siguió más o menos al día siguiente, aunque no fue tan fácil. Russell sufrió una mala salida —un tema recurrente para Mercedes en las primeras rondas— cuando el Ferrari de Leclerc tomó el liderato en la primera vuelta antes de batallar con el británico durante el stint inicial.

Fue una carrera de vaivén en su máxima expresión, pero el intento de la Scuderia de hacer parar a Leclerc 13 vueltas más tarde que Russell salió tremendamente mal, ya que el monegasco volvió a pista 16 segundos por detrás. A partir de ahí, el piloto de Mercedes tuvo todo bajo control y navegó hacia la victoria en un 1-2 final de las Flechas Plateadas por tres segundos.

"Muy bien, muy bien", reaccionó Russell con entusiasmo. "Me gusta este coche, me gusta este motor: ¡gran trabajo!"

La carrera estuvo sin duda entre sus mejores y, aunque Russell estuvo detrás de Leclerc por momentos al principio, siempre existió la sensación de que aun así acabaría llevándose la bandera a cuadros.

- Ed Hardy

Pierre Gasly en el Gran Premio de Japón

La actuación de Pierre Gasly en el Gran Premio de Japón quizá haya sido la mejor carrera de cualquier piloto de la zona media esta temporada.

Iniciando las sesiones competitivas de forma impresionante, el piloto de Alpine superó en clasificación a ambos pilotos de Red Bull por varias décimas camino del séptimo puesto en la parrilla.

Gasly contuvo a su compatriota francés Hadjar en la salida para mantener esa posición; comprensiblemente no pudo igualar el ritmo de los líderes, pero antes de la primera ronda de paradas en boxes aventajaba a Verstappen por tres segundos y al segundo mejor piloto de la zona media, Esteban Ocon, por 14 segundos.

Sin embargo, la intervención del coche de seguridad por el fuerte accidente de Bearman compactó el pelotón, y Gasly se encontró de inmediato bajo intensa presión de Verstappen, una presión que resistió con éxito durante las últimas 26 vueltas de la carrera.

"Todos sabemos que Max nunca se rinde", comentó Gasly. "Éramos fuertes en distintas partes de la vuelta, así que simplemente me hizo la vida no demasiado fácil. Tuve que jugar un poco con inteligencia con mi batería cada vez que veía que se acercaba".

Bajo la bandera a cuadros, el noveno clasificado Liam Lawson estaba 18 segundos por detrás de Gasly, una brecha acumulada en la distancia posterior a la neutralización mencionada, equivalente a siete décimas por vuelta.

"Es el fin de semana perfecto", consideró Gasly. Es difícil no estar de acuerdo.

- Ben Vinel