Fórmula 1 GP de México
Checo Pérez y el contrato récord con Cadillac: la cifra histórica que cobrará hasta 2029
Según reportes de ESPN, el contrato de Sergio Pérez con Cadillac F1 hasta 2029 lo coloca entre los seis más pagados.
Luis Ramírez
Publicado: 31 oct 2026, 17:20
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Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La permanencia de Sergio Pérez en Cadillac hasta el 2029 no solo le asegura un importante paquete técnico para poder pelear por la zona de puntos en el mediano plazo, sino que también le aseguraría un contrato histórico en lo económico, el mejor en su carrera según revela ESPN.
De acuerdo con reportes de ESPN Digital, indican que el nuevo acuerdo de Checo Pérez incluye un paquete total valorado en más de $100 millones de dólares por tres años, cifra que contempla su sueldo base y la totalidad de los bonos potenciales por desempeño, tal como se establece en otros equipos donde hay cantidades que van acorde a los resultados inmediatos.
Con este contrato, el mexicano ingresaría a una liga diferente en la parrilla, posicionándolo cómodamente entre los seis pilotos mejor pagados de la Fórmula 1, únicamente por detrás de nombres como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Fernando Alonso y Charles Leclerc, lo cual también lo coloca como el líder del proyecto de Cadillac.
Hasta ahora, Pérez es el único piloto confirmado para la temporada 2027 de la escudería americana, esto mientras el segundo asiento es una disputa cerrada entre Valtteri Bottas y Colton Herta.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
De las estimaciones de Forbes en 2024 al salto de élite en 2025 y 2027
El incremento salarial de Pérez refleja el inmenso valor deportivo y comercial que aporta al proyecto norteamericano. Durante la temporada 2024, según el informe anual de la revista Forbes, Sergio Pérez registró un salario base de $12 millones de dólares, sumando $7.5 millones adicionales en bonos de rendimiento, para alcanzar un ingreso total estimado en pista de $19.5 millones de dólares, lo que lo ubicó en el 8.º lugar de la clasificación general de pilotos mejor pagados de ese año.
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Posteriormente, en el reporte de Forbes correspondiente a 2025, la lista estuvo encabezada por Max Verstappen ($76 MDD), Lewis Hamilton ($70.5 MDD), Lando Norris ($57.5 MDD), Oscar Piastri ($37.5 MDD), Charles Leclerc ($30 MDD), Fernando Alonso ($26.5 MDD) y George Russell ($26 MDD).
Aunque Sergio Pérez no compitió se sabe que Red Bull tuvo que pagarle una compensación de los dos años que ya tenía firmados por la extensión hasta el 2026, la cual él mismo admitió que era una salario “como si hubiera corrido”.
Al promediar más de $33 millones de dólares anuales en su nuevo acuerdo con Cadillac (incluyendo bonificaciones), Pérez parece haber logrado su mejor acuerdo, ahora bajo la protección de su representante Khalil Beschir, quien ha sido parte del proyecto para concretar su llegada a Cadillac el año pasado.
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