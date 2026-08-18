Allan McNish explica las cualidades que dan a Gabriel Bortoleto “mucho potencial” en la F1

El director de carreras de Audi, Allan McNish, ha profundizado en la mentalidad que convierte a Gabriel Bortoleto en un piloto competente de Fórmula 1.

Bortoleto, campeón consecutivo de Fórmula 3 y Fórmula 2, hizo su debut en el campeonato mundial con el equipo con sede en Hinwil (entonces Sauber) el año pasado.

Tras ser superado en puntos por su veterano compañero de equipo Nico Hulkenberg 51-19 en 2025, Bortoleto ahora va por delante 10-2 antes del parón de verano de 2026. Probablemente brilló más en un circuito de Spa-Francorchamps donde el nuevo fabricante de unidades de potencia esperaba sufrir, logrando un notable octavo puesto después de clasificarse noveno.

Pero el brasileño de 21 años también ha impresionado con sus habilidades mentales, además de su puro rendimiento.

"Es muy analítico en cuanto a la forma en que conduce y desarrolla su velocidad", dijo McNish a Motorsport.com. "Y creo que eso es algo que se puede ver por la forma en que ha crecido a lo largo de este año y también durante las sesiones de clasificación, como en Spa, por ejemplo.

"En Fórmula 2 en Qatar, cuando iba liderando, entró en boxes y cerraron el pitlane debido a un coche de seguridad o algo así, y tuvo que volver a salir de boxes rápidamente, y como cruzó la línea blanca, recibió una penalización de cinco segundos. La forma en que se recompuso y luego continuó en esa carrera demostró que tenía compostura mental". El piloto de Invicta cruzó primero la línea de meta ese día, antes de que la penalización lo relegara al tercer puesto, en medio de una apretada lucha por el título contra el actual piloto de Red Bull Isack Hadjar.

Allan McNish, director de carreras de Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Cuando tienes compostura mental —como él tiene velocidad natural, pero también una forma analítica de entregar esa velocidad— [eso] te da mucho potencial. Y ahora también está empezando a crecer con la experiencia para materializarlo.

"Lo que me gusta de él además de eso es que fuera del coche es una persona positiva y sonriente. Así que es agradable estar con él, es agradable para nosotros tenerlo también en el equipo. Y con él y Nico, tenemos un muy buen equilibrio entre ambos porque uno tiene la experiencia y entiende de forma natural e instintiva por dónde sopla el viento, y el otro tiene ese entusiasmo juvenil, y los dos realmente se retroalimentan muy, muy bien".

Preguntado por la ética de trabajo de Bortoleto, McNish coincidió: "Es muy trabajador. Definitivamente es de los que, ya sabes, si hay una sesión de simulador el 2 de enero, entonces estaría en el simulador y estaría trabajando con Jose, su ingeniero. Y es algo que creo que también necesitamos en este momento. Necesitamos pilotos que nos empujen. Necesitamos pilotos que estén ahí apoyándonos cuando necesitamos que alguien se suba y sostenga la bandera. Ambos son muy así, y Gabi definitivamente está en esa línea".