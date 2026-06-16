El GP de Mónaco aún no termina: McLaren y Red Bull apelan ante la FIA por el podio de Gasly

Tanto McLaren como Red Bull han seguido adelante con su intención de apelar la decisión de los comisarios de la FIA de anular la penalización de Gasly en el Gran Premio de Mónaco.

El pasado viernes, los comisarios de la FIA restituyeron el podio de Gasly después de que el piloto de Alpine recibiera dos penalizaciones de cinco segundos al final de la carrera del domingo por dos infracciones distintas relacionadas con el exceso de velocidad. Según las pruebas aportadas por la FOM, responsable del cronometraje de la Fórmula 1, una discrepancia en la forma de medir la velocidad en la entrada del singular pitlane de Mónaco provocó que Gasly y otros cuatro pilotos fueran sancionados de manera incorrecta.

Sin embargo, mientras que las penalizaciones de Gasly fueron anuladas, otros pilotos ya habían cumplido sus sanciones durante la carrera, lo que generó incredulidad en equipos como McLaren y Red Bull ante una decisión sin precedentes por parte de los comisarios.

Ambos equipos presentaron una notificación de intención de apelación tras conocerse el veredicto y ahora se entiende que han seguido adelante iniciando formalmente el procedimiento de apelación.

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"McLaren Racing puede confirmar que ha presentado formalmente una notificación de apelación ante el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con las siguientes decisiones vinculadas al Gran Premio de Mónaco de 2026: Documento 99 de los Comisarios; Documento 100 de Clasificación Final Revisada de la Carrera; y Documento 101 de Puntos Revisados del Campeonato", señaló McLaren en un comunicado.

"Aunque respetamos plenamente los procesos judiciales de la FIA y el papel de los comisarios, creemos que este caso plantea cuestiones importantes relacionadas con la equidad deportiva, la coherencia reglamentaria y la integridad de la competición".

"Durante todo el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, y en cada evento, todos los equipos operaron de acuerdo con la normativa y las prácticas estándar establecidas en lo referente al límite de velocidad en el pitlane, tal como se aplicaban en ese momento. Los competidores ajustaron sus procedimientos en consecuencia y, cuando fue necesario, aceptaron y cumplieron las penalizaciones impuestas bajo esas regulaciones".

Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El comunicado continuó: "A nuestro juicio, la posterior eliminación de las penalizaciones crea una situación en la que algunos competidores resultan perjudicados por haber actuado conforme a las reglas y a las decisiones de los comisarios. Un resultado así corre el riesgo de generar una desigualdad deportiva y de socavar la confianza en la aplicación coherente del Reglamento Deportivo de la FIA".

"Nuestra decisión de apelar no está dirigida contra ningún competidor. Más bien, refleja nuestra convicción de que el campeonato se beneficia de unas reglas que se aplican de manera coherente, transparente y justa para todos los participantes. McLaren sigue comprometido a trabajar de forma constructiva con la FIA, la Fórmula 1 y los demás competidores para proteger la integridad del deporte y mantener la confianza en su marco regulatorio".

Red Bull todavía no ha realizado comentarios sobre su propio procedimiento, pero Motorsport.com entiende que el equipo también ha presentado una apelación después de ver cómo Isack Hadjar perdió su lugar en el podio en favor de Gasly.

El domingo por la noche, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que su equipo presentaría su propia solicitud de revisión de la decisión sobre Gasly, y desde entonces la escudería ha completado la documentación requerida. Sin embargo, todavía no está claro si la solicitud de Mercedes será considerada admisible, y el equipo se encuentra actualmente a la espera de más información por parte del organismo rector.