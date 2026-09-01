McLaren utilizará un alerón trasero giratorio en Italia y lo denomina "H-wing"

El equipo McLaren de Fórmula 1 presentará el "H-Wing", su propia versión del alerón trasero giratorio, en el Gran Premio de Italia que se celebra este fin de semana en Monza.

McLaren llevaba tiempo trabajando en su propia interpretación del alerón trasero invertido —que gira 180 grados entre el modo de curva y el modo de recta— tras ver cómo Ferrari lo presentaba durante los entrenamientos de invierno.

El equipo de Woking llevó por primera vez un prototipo al Gran Premio de Austria, pero decidió no probarlo en los entrenamientos libres tras encontrar un problema en el box. Posteriormente, probó una versión revisada en la primera sesión de entrenamientos libres de Hungría con la intención de estrenarlo más adelante en circuitos de baja resistencia aerodinámica y alta velocidad, donde el diseño debería ayudar a reducir la resistencia en las rectas.

Monza es la primera oportunidad de este tipo, y McLaren se ha comprometido ahora a introducir el H-Wing en ambos monoplazas.

El nombre de este dispositivo no es una referencia a "La Guerra de las Galaxias", sino un guiño a la letra H del logotipo de Etihad que adorna la parte trasera del alerón del MCL40. La letra H recorre la línea central, donde se sitúa el actuador del modo recto del H-Wing.

Sigue la tradición establecida por el famoso "F-duct" del equipo en 2010, que recibió su nombre de la "F" de Vodafone situada en el morro, donde se instaló el conducto.

El nuevo alerón de McLaren cuenta con un innovador actuador Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

"Este fin de semana hemos traído lo que creemos que es necesario para ser competitivos, incluida una nueva especificación de alerón trasero de baja resistencia aerodinámica, con el primer uso de nuestro H-Wing, junto con algunas pequeñas opciones aerodinámicas y de baja resistencia que evaluaremos antes de decidir la especificación definitiva para la clasificación", afirmó el director técnico de McLaren, Neil Houldey.

"En general, sabemos que aún podemos sacar más rendimiento al MCL40, tanto maximizando el paquete con el que ya contamos como mediante nuevas mejoras previstas para las próximas carreras".

McLaren también lucirá una decoración modificada en Monza y en el Gran Premio de España de la próxima semana para promocionar su colaboración con la empresa de criptomonedas OKX.