McLaren prueba en Portimao con Norris, Piastri y Fornaroli antes de las vacaciones de la F1

Lando Norris, Oscar Piastri y Leonardo Fornaroli se alternaron al volante en el Autódromo Internacional do Algarve en las pruebas que McLaren realizó con el coche TPC de 2023.

Por primera vez esta temporada, el australiano y el británico se unieron al piloto de reserva. Norris completó 49 vueltas (225 km), Piastri y Fornaroli —en su debut en el trazado portugués— completaron respectivamente 55 vueltas (256 km) y 47 vueltas (217 km).

Portimao ofrece un entorno de pruebas único para cualquier piloto, con su mezcla de curvas de alta velocidad y chicanas traicioneras. A pesar del caluroso clima de julio típico del Algarve, por la tarde el viento se intensificó. En una pista conocida por su sensibilidad al viento, los pilotos tuvieron que afrontar el desafío adicional de unas condiciones impredecibles, en particular Fornaroli, que condujo en ambas sesiones vespertinas.

Llegado directamente desde Budapest, donde había participado en su segunda sesión oficial de F1, pilotando el MCL40 en los Entrenamientos Libres 1 y volviendo al MCL60 por quinta vez este año, Fornaroli trabajó con el equipo para consolidar sus progresos, como parte de su proceso de formación en el McLaren Driver Development Programme.

Este test le brindó la oportunidad de observar a ambos pilotos de F1, obteniendo una visión directa no solo de su estilo de conducción, sino también de la forma en que proporcionan feedback al equipo, además de dar a Lando y Oscar la posibilidad de familiarizarse con un circuito al que la F1 volverá el próximo año.

Leonardo Fornaroli, Test McLaren a Portimao Foto di: McLaren

"Me gustó mucho participar en este evento en Portimao. Era la primera vez que conducía en este circuito, y cada oportunidad de subirme al MCL60 durante un test TPC es importante para mi crecimiento. Fue fantástico trabajar junto a Lando y Oscar. Observar cómo afrontan las diferentes condiciones y escuchar sus comentarios son experiencias de aprendizaje valiosas para mí", comentó Fornaroli.

"Completamos muchas sesiones de conducción en ambos días. El viento hizo las cosas un poco más difíciles, así que hubo mucho que aprender. Me gustaría dar las gracias a todo el equipo y a los miembros del McLaren Driver Development Programme por su constante apoyo y por las oportunidades de crecimiento que me ofrecen. Siento que mejoro con cada vuelta y tengo muchas ganas de seguir creciendo a partir de aquí."

Lando Norris, Test McLaren a Portimao Foto di: McLaren

Este test concluye una primera mitad de temporada intensa para McLaren, durante la cual el MCL60 rodó en cinco circuitos diferentes en 2026. El equipo de TPC llevó a cabo con éxito los tests en Barcelona, Silverstone, Austin, Monza y Portimao, y el programa continuará en los próximos meses.

"Fue un test productivo para nosotros, y fue bonito volver a Portimao. Aquí es donde conduje un coche de F1 por primera vez en mi vida, así que es un circuito especial para mí. También es un trazado agradable, con algunas curvas divertidas y exigentes", dice Norris.

“Conseguimos llevar a cabo todo lo que nos habíamos propuesto y acumular algunos kilómetros valiosos. Es una buena manera de cerrar con broche de oro antes de la pausa veraniega. Tengo muchas ganas de pasar algo de tiempo con la familia y los amigos, recargar las pilas y volver más fuerte que nunca a Zandvoort.”

Oscar Piastri, Test McLaren a Portimao Foto di: McLaren

Piastri añade: "Era la primera vez que conducía en el circuito de Portimao. Las condiciones cambiantes hicieron que la conducción fuera interesante, y los desniveles son realmente divertidos. Completamos todo el programa que nos habíamos propuesto y el equipo está satisfecho.

"Es un buen momento para hacer una pausa de cara al parón veraniego. Ha sido una temporada bastante intensa para nosotros, así que será bueno para todos desconectar antes de volver a la pista".