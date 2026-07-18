McLaren sobre Max Verstappen: "Necesitaríamos un tercer coche para él"
Ante los crecientes rumores sobre la posible incorporación de Verstappen a McLaren la próxima temporada, el director del equipo, Andrea Stella, no llegó a desmentirlos de forma rotunda.
Puede que no haya pruebas concretas de que Max Verstappen esté considerando seriamente unirse a McLaren para la temporada 2027 de Fórmula 1, pero el director del equipo, Andrea Stella, no lo desmintió categóricamente el sábado en el Gran Premio de Bélgica.
En el Gran Premio de Austria surgieron rumores de conversaciones informales entre Verstappen y McLaren, algo que el equipo reconoció, pero desde entonces los rumores no han hecho más que crecer. En Spa-Francorchamps, la visita del padre de Verstappen, Jos Verstappen, y su mánager, Raymond Vermeulen, al área de hospitalidad de McLaren el viernes, alimentada por las especulaciones, que resultaron estar relacionadas con Dries van Langendonck, piloto junior de McLaren y ahora protegido de Verstappen, a la zona de hospitalidad de McLaren.
Se ha mencionado a Oscar Piastri como el piloto de McLaren que podría ceder su lugar a Verstappen, lo que provocó una rotunda negación de su representante, Mark Webber, en racer.com.
Una negación rotunda es precisamente lo que no obtuvimos de Stella en su rueda de prensa posterior a la clasificación en Spa-Francorchamps, cuando se le preguntó si podía "acabar con los rumores" confirmando que no había habido conversaciones entre representantes de McLaren y Verstappen.
"Bueno, ya dije que hablamos del tetracampeón del mundo", respondió el italiano. "Siempre será una oportunidad fascinante, pero necesitamos introducir el tercer coche. Así que no tienen que hablar conmigo. Tenemos que abordarlo a un nivel político superior, y cuando estemos en condiciones de hacerlo, entonces consideraremos esta opción".
Andrea Stella, McLaren
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La respuesta de Stella fue obviamente irónica. No se conocen planes para un tercer coche en la Fórmula 1, así que esta fue una forma sutil de reafirmar su confianza en Piastri y Lando Norris en público. Pero tuvo la oportunidad de acallar los rumores en la medida de lo posible dada su situación, y conscientemente decidió no hacerlo.
La opción de McLaren también se le mencionó a Verstappen en Austria, y su respuesta fue, como era de esperar, evasiva: "No voy a meterme en eso. Ya he dicho lo que quería decir. Si hago algo nuevo o si hay algún cambio, lo sabrán por mí, no por alguien que lo escriba. Simplemente me concentro en el trabajo que tengo con mi equipo".
Esta no era una postura nueva para el neerlandés. Desde hace años, se ha abstenido de responder preguntas innecesarias sobre su futuro, a menos que tenga un mensaje que quiera transmitir al mundo.
Así que, cuando el presentador de la rueda de prensa, Tom Clarkson, sacó el tema el jueves en Spa-Francorchamps, Verstappen se mostró tan desafiante como siempre, a pesar de la incansable insistencia del entrevistador.
- TC: “Cambiemos de tema. En los últimos días y semanas ha habido más especulaciones sobre tu futuro. ¿Puedes darnos alguna novedad?”
- MV: “No.”
- TC: “¿Y qué opinas de las especulaciones?”
- MV: “Nada.”
- TC: “¿Tienes alguna fecha en mente?”
- MV: “No. No tengo nada que decir.”
- TC: “Entonces, ¿compromiso total con Red Bull…?” (interrumpido)
MV: “Ya dije que no tengo nada que decir.”
La decisión de Verstappen de dejar Red Bull seguirá siendo incierta durante un tiempo. El holandés tiene contrato hasta 2028, pero a diferencia del año pasado, su actual séptima posición en la clasificación significa que podría usar una posible cláusula de rescisión para ir a ver si la hierba es más verde en otro lugar; no es que Milton Keynes y Woking tengan climas muy diferentes...
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