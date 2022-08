McLaren: Ricciardo ayudó a Norris a avanzar en la Fórmula 1

McLaren anunció el miércoles que había llegado a un acuerdo para que Ricciardo dejara el equipo al final de esta temporada, un año antes de la finalización prevista de su contrato.

Si bien reconoció que el desempeño en la pista fue el factor decisivo para la separación del piloto de 33 años, Brown dejó en claro que Ricciardo había sido una "influencia positiva" de varias maneras dentro del equipo.

“Creo que hay mucho que vamos a extrañar de Daniel”, dijo. “ha aportado mucho a la mesa”.

“Empecemos con Lando. En última instancia, desea tener un punto de referencia de datos contra su compañero de equipo. Sabemos lo capaz que es Daniel, así que tener a Lando corriendo tan competitivo como él, creo que Daniel ha ayudado a que Lando de un paso adelante”.

“Creo que comercialmente y con los fanáticos, Daniel ha aportado mucha energía a McLaren y a nuestro equipo de carreras”.

"Cuando tienes a un ganador de siete grandes premios uniéndose a tu equipo, sin duda trae mucho entusiasmo a la pista de carreras y a la fábrica”.

“Su ética de trabajo es fantástica. Y su perspectiva positiva, especialmente cuando tienes un mal día, ayuda a traer energía positiva muy rápido al ambiente”.

“Y luego, por supuesto, nuestra victoria en Monza fue increíble, y estar en el podio y celebrar en un salón de tatuajes en los Estados Unidos será algo que nunca olvidaremos”.

“Y creo que hubo una tremenda influencia positiva que Daniel tuvo en nuestro equipo”.

Cuando se le preguntó si expulsar a Ricciardo fue la decisión más triste que tuvo que tomar, Brown admitió que tenía un elemento personal.

"Durante mi tiempo en McLaren, sí, ciertamente", dijo. "Daniel es una persona maravillosa y una gran persona con quien estar. Nos hemos reído mucho, hemos rociado champán juntos".

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Alexander Trienitz

"Y sí, es muy personal. Así que hoy es un día triste, porque las cosas no han funcionado como esperábamos. Voy a mirar hacia atrás con muy buenos recuerdos, algunos momentos divertidos juntos, dentro y fuera de la pista".

"Estamos en un negocio. Tenemos que centrarnos en el rendimiento final, y desearle a Daniel lo mejor. No hay absolutamente ninguna mala voluntad entre nosotros, todo es muy amistoso".

"Y creo que él también ha tenido un tiempo muy bueno en McLaren. Y es joven, así que esperamos verle en un coche de carreras competitivo. Y uno de estos días podríamos verlo siendo un dolor para nosotros en la pista de carreras, y eso será divertido, porque es un gran competidor".

El director del equipo McLaren, Andreas Seidl, también rindió homenaje a Ricciardo a nivel personal.

"Obviamente estoy decepcionado por no haber conseguido que funcionara", dijo el alemán.

"Pero el respeto que tengo por la persona de Daniel Ricciardo, pero también por el piloto de carreras, no ha cambiado. Sigo convencido de que es uno de los mejores que hay en este paddock".

"Y al final, creemos que unirse al equipo hace un año y medio, con todo lo que aportó al equipo, con su experiencia también, definitivamente nos ayudó mucho a ser, al final, un mejor equipo".

"Y realmente siempre he apreciado mucho su positividad, su entusiasmo, y su ayuda también, ayudándome en situaciones difíciles como el comienzo de la temporada, donde tuvimos algunos momentos difíciles al ir a la primera carrera.

"Nunca se dio por vencido, y siempre me ayudó, también manteniendo al equipo en buena forma, y me ayudó a seguir empujando hacia adelante y a decir que me mantuviera motivado y a tope para no rendirme. Y eso es algo que definitivamente echaré de menos de él".