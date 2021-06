Jefe de McLaren quiere ver dos carreras en Estados Unidos este año

El calendario de la Fórmula 1 para 2021 es actualmente de 22 carreras, pero siguen existiendo dudas sobre algunos de los eventos que se celebrarán a finales de año debido a la pandemia de COVID-19.

El Gran Premio de Singapur, previsto para septiembre, ya ha sido cancelado, mientras que hay dudas sobre los eventos en Japón, Australia y Brasil.

Una de las opciones que se barajan para compensar la cancelación de Singapur es la celebración de una segunda carrera en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), que acogerá el Gran Premio de Estados Unidos el 24 de octubre.

Se sabe que los responsables del circuito de Austin están abiertos a la idea, y podría resultar lucrativa para la F1 en un momento en el que está disfrutando de un gran auge en Estados Unidos, con una segunda carrera permanente prevista en Miami a partir de 2022.

Preguntado por Motorsport.com si era una obviedad para la F1 capitalizar este crecimiento y celebrar dos carreras en Estados Unidos este año, Brown respondió: "Definitivamente”.

“Creo que Texas está muy abierto, y tengo entendido que se han agotado las entradas, así que creo que probablemente se puedan volver a agotar (si hay una segunda carrera)”.

“Así que sería partidario de esto, si es que tenemos la oportunidad de elegir y las estrellas se alinean, de tener dos carreras en América”.

“Creo que eso aceleraría el impulso que tiene Estados Unidos”.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, leads Lando Norris, McLaren MCL34 Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Este año, la F1 ha disfrutado de fuertes índices de audiencia en televisión con ESPN en Estados Unidos, con gran parte del crecimiento estimulado por el éxito de la serie de Netflix Drive to Survive.

Brown considera que Drive to Survive ha sido "el impacto más importante en Norteamérica" al ayudar a llegar a una audiencia más amplia y convertir a los espectadores ocasionales en fans incondicionales.

"Ha hecho un gran trabajo, no sólo de concienciación, sino de convertir a la gente en ávidos fanáticos", dijo Brown.

"Se consiguen fans de tendencia y se espera que pasen a la categoría de fans ávidos”.

"Desde Drive to Survive, he visto que la gente ha pasado de decir: 'Nunca he visto una carrera de Fórmula 1 en mi vida' a decir: 'Nunca más me perderé una carrera de Fórmula 1'.

“Liberty reconoció muy pronto que tenemos un gran deporte en el que no hemos dejado que la gente entre en lo que pasa en el paddock. Drive to Survive es un poco menos sobre la acción en la pista, y es un poco más sobre la acción fuera de la pista”.

"Es un deporte fascinante, con sus políticas y personalidades. Creo que Drive to Survive ha dado en el clavo y lo ha expuesto al mundo, y parece que ha tenido mucho eco en Estados Unidos".