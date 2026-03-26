Los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, sufrieron dos problemas diferentes en la batería de Mercedes HPP que les impidieron tomar la salida en el Gran Premio de China.

Hace dos semanas, los campeones del mundo vigentes tuvieron un desastroso domingo en Shanghái cuando Norris no pudo llegar a la parrilla de salida, con el equipo trabajando contrarreloj para solucionar lo que se describió como un problema electrónico en el lado de la unidad de potencia. Poco después, Piastri sufrió un inconveniente de apariencia similar ya estando en la parrilla, con el coche del australiano teniendo que ser empujado de regreso al garaje mientras ambos pilotos no pudieron iniciar el gran premio.

Después de la carrera, el jefe del equipo, Andrea Stella, dijo que era "bastante excepcional" que McLaren sufriera "dos problemas terminales prácticamente al mismo tiempo en el mismo componente, que en este caso está en el lado eléctrico de la unidad de potencia".

Tras una investigación más profunda por parte del proveedor de unidades de potencia de McLaren, Mercedes HPP (el departamento de motores de Mercedes), tanto Norris como Piastri se vieron afectados por problemas de batería de distinta naturaleza.

Motorsport.com entiende que la batería de Norris estuvo afectada por un problema de software que la dejó inutilizable, y se cree que la unidad está permanentemente dañada y fue retirada del conjunto de componentes del piloto británico.

En cambio, se entiende que Piastri sufrió un problema de hardware en un componente auxiliar que conecta la batería, y existe cierto optimismo de que la batería del australiano pueda seguir utilizándose tras reparar la pieza específica.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El fallo de batería de Norris podría tener efectos a futuro para el campeón del mundo si sufre más problemas de fiabilidad relacionados con la batería, ya que ahora ha perdido una de sus tres baterías para la temporada. Normalmente, a los pilotos se les permite utilizar solo dos baterías, o sistemas de almacenamiento de energía, por temporada, aunque excepcionalmente se les permite un ejemplar adicional de cada componente de la unidad de potencia en 2026 para ayudar a los equipos a adaptarse a la nueva normativa.

"Por supuesto, nos afectó como equipo", dijo Norris el jueves en Suzuka antes del Gran Premio de Japón de este fin de semana. "Sin duda no nos dejó bien parados tener dos coches sin tomar la salida de una carrera. Creo que lo que más dolió es que estaba fuera de nuestro control.

"Pero con HPP hemos trabajado duro para entender lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Y, por supuesto, haremos todo lo posible para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Pero así se aprende.

"Fue duro para todos nosotros. Ninguno quiere tener un fin de semana así y especialmente comenzar un domingo de esa manera. Así que sí, dolió mucho. Pero creo que al mismo tiempo es un buen momento para aprender, dar un paso atrás y seguir adelante hacia este fin de semana."

Fotos del Gran Premio de Japón - jueves