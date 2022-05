McLaren pide "transparencia" a la FIA sobre el caso Ferrari

Varios equipos de Fórmula 1 han mantenido conversaciones con la FIA durante el fin de semana del Gran Premio de Miami, para preguntar si Ferrari cumplió con las normas de las pruebas de neumáticos debido al modo en el que usó su coche.

Se supone que los equipos no pueden cambiar los componentes del monoplaza, ni emplear nada que no hayan usado con anterioridad en los test de pretemporada, durante las pruebas de neumáticos.

Pero en Imola, se pudo ver cómo Charles Leclerc pilotó por la mañana con un suelo diferente al de Carlos Sainz en la sesión de la tarde, que además parecía ser nuevo.

A raíz de las preguntas formuladas por los equipos, la FIA llevó a cabo una investigación sobre el asunto y se mostró satisfecha con Ferrari, afirmando que habían cumplido con el reglamento.

Se ha podido saber que su veredicto se basó en que el cambio de fondo plano en el Ferrari se debía a que Leclerc causó algunos daños al monoplaza durante las vueltas de la mañana.

Asimismo, piensan que la versión que usó el equipo italiano para la sesión vespertina en el coche de Sainz es una que ya habían utilizado con anterioridad, ya sea en los test de pretemporada o en alguna FP1.

Sin embargo, algunos equipos todavía no están satisfechos con esta decisión de la FIA, y reclaman que la normativa exige que la pieza haya sido empleada en carrera o utilizada en los test de pretemporada.

Zak Brown, jefe de McLaren, cree que la FIA tiene que dar a los equipos una explicación detallada de la situación y demostrar cuándo se usó el suelo, para que puedan estar satisfechos con la rigurosidad con la que controla la FIA el reglamento.

"Creo que lo importante es que confiemos plenamente en la FIA para que controle la categoría, ya sea en un test o en un fin de semana de carreras", dijo Brown. "Pero también necesitamos una transparencia total".

"Se ha sugerido, o eso he oído, que tal vez era un suelo más antiguo. Tal vez sea así. Pero creo que lo importante es que, si es así, se lo demuestren a los equipos. Solo queremos que nos den la confianza de que se ha vigilado adecuadamente y con total transparencia".

"Hemos tenido en el pasado, no hace mucho tiempo, una violación del motor hace unos años, y entonces hubo una multa significativa. No sabemos cuánto y tampoco sabemos exactamente lo que se hizo".

"Creo que en los tiempos que corren, la transparencia total ayudará al deporte a entender lo que pasó, por qué pasó y qué se ha hecho al respecto".

El director general de Alpine, Laurent Rossi, también consideró que una explicación adecuada de la FIA sería útil para evitar cualquier sospecha en torno al asunto.

"No señalaría a nadie con el dedo todavía, porque no conozco los detalles, así que no sería justo", explicó. "Pero, al fin y al cabo, lo que necesitamos es transparencia.

"Necesitamos saber si hubo algo mal hecho o no y, si lo hay, cuál es el resultado. Lo más importante es que no necesitamos un velo".

Toto Wolff, jefe de Mercedes, consideró que las circunstancias del test de Ferrari garantizarán que, al menos, el tema se analice más a fondo en el futuro.

"La FIA tiene que estar al tanto de estas cosas", dijo. "No puede ser que ningún equipo use componentes en un entorno en el que no debería hacerlo. Y supongo que si la FIA no estaba al 100% atenta, estoy seguro de que lo estará ahora".

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, también compartió su opinión: "La FIA ha confirmado que Ferrari usó ese fondo plano en los test de pretemporada, así que por lo tanto cumple [con la normativa]".

"Es la FIA la que tiene que hacer ese trabajo policial y de diligencia debida, porque lo que de verdad queremos evitar es que, debido a que estos coches son tan inmaduros y es todavía muy temprano en su etapa de desarrollo, las pruebas de neumáticos se conviertan en pruebas de desarrollo aerodinámico o de rendimiento. Ese no es el objetivo de esas pruebas".

Ferrari ha insistido en que cumplió plenamente el reglamento con los suelos que usó en la prueba de Imola.