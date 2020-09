McLaren: las parrillas inversa no son parte de la Fórmula 1

Debido a que la Fórmula 1 es reacia a probar ideas como carreras en parrilla invertida los fines de semana oficiales, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, sugirió que se deberían tener eventos por invitación o carreras que no contaran para el campeonato del mundo, pero que sirvieran para probar nuevas ideas sin consecuencias en la competencia.

Sin embargo, el jefe del equipo McLaren, Andreas Seidl, dijo que esta sugerencia no es del todo bien recibida: "No veo que necesitemos eso porque no pienso que una parrilla inversa sea algo que requerimos”.

“El año pasado tuvimos grandes peleas entre los tres mejores, además de competencia en la media tabla. Este año se puede ver de nuevo”.

Para Seidl, el hecho de que Mercedes esté dominando en la cima esta temporada se debe simplemente a que hicieron un trabajo extraordinario. "Ese es el problema. Pero Mercedes ha trabajado duro en los últimos años para llegar allí. Así que merecen ser tan dominantes y obtener las victorias", dijo Seidl.

2021 será un año de transición, pero en 2022 se introducirá el nuevo reglamento técnico, en donde Seidl espera que la competencia se empareje aún más.

"Soy muy optimista de que podemos crear una parrilla mucho más competitiva. Además, las reglas técnicas deberían ayudar a las carreras y mejorar el espectáculo".

"Es por eso que no soy un fanático de traer condiciones artificiales a la Fórmula 1", dijo Seidl. "Porque para mí eso no es Fórmula 1".

