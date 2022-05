McLaren le otorgará más pruebas de F1 a O'Ward en el nuevo contrato

El mexicano Patricio O’Ward y el equipo Arrow McLaren extendieron su relación hasta finales de la temporada 2025 para conservar al piloto en uno de los asientos dentro de IndyCar, esto luego de muchas semanas de complicadas negociaciones entre ambas partes.

Uno de los temas importantes entre ambas partes era la posibilidad de O’Ward de ser considerado para el proyecto de la casa de Woking en la Fórmula 1, pero sobre todo mantener su estatus de primera opción por encima de otro piloto externo como Colton Herta, actual rival del mexicano en la serie estadounidense y que tendrá una oportunidad de conducir un coche de la máxima categoría de la escuadra británica como parte de atraer al público estadounidense.

Zak Brown, CEO de McLaren, está presente en Indianápolis para la edición 106 de las 500 Millas, y ahí destacó que O’Ward era un negociador duro y aclaró que su piloto de la serie americana era considerado para tener más pruebas con el coche de Fórmula 1, tal como sucedió en diciembre de 2021 cuando rodó en Abu Dhabi.

“Sí, tenemos a nuestros dos pilotos de pruebas bajo contrato... Pato definitivamente va a ser uno de ellos, hizo un muy buen trabajo en Abu Dhabi el año pasado. El calendario de la IndyCar está muy cargado, pero al final del año no te sorprenderá verle en uno de esos coches”, dijo el directivo de la casa de Woking.

Brown indicó que por ahora no existe prisa por hablar de Fórmula 1 con O’Ward, en especial porque sus pilotos actuales tienen contrato. En días recientes el directivo apuntó que no estaban del todo satisfechos con el desempeño de Daniel Ricciardo, pero es una situación que considera aún pueden remontar.

“No quiero entrar en el contrato, pero hay mecanismos en los que estamos comprometidos el uno con el otro y mecanismos en los que no. Lo he hablado con Daniel, no estamos obteniendo los resultados que ambos esperábamos, pero los dos vamos a seguir empujando”.

“En Monza [el año pasado] demostró que puede ganar carreras. También tenemos que desarrollar nuestro coche de carreras porque no es capaz de ganar carreras. Pero nos gustaría verle más arriba en la parrilla”.

“Veremos cómo se desarrollan las cosas y qué quiere hacer. Y luego tenemos nuestro programa de pruebas en marcha, pero no tenemos prisa".

Patricio O'Ward, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Al hablar sobre sus aspiraciones de Fórmula 1, O’Ward recordó el momento en el que dijo tenía un plazo de dos años para conseguir un asiento en la máxima categoría, una idea que mantiene.

“Creo que el plazo está ahí por la edad. Una vez que tienes 25 o 26 años, esa ventana se cierra bastante. Así que, obviamente, si se presenta esa oportunidad, la aprovechas, ¿no? Mi sueño de ser piloto de carreras surgió en la Fórmula 1, eso es algo que nunca va a desaparecer. Es una parte de mí. Es lo que me abrió el corazón a un mundo tan diferente”, dijo el mexicano.

“Ahora mismo estoy totalmente centrado en lo que tenemos que hacer porque no hay razón para que me estrese por lo que va a pasar dentro de dos años. No lo sé. Sólo tengo que centrarme en lo que tenemos ahora mismo e intentar sacar lo mejor de ello. Estoy en una gran serie y es muy competitiva. Tengo la oportunidad de trabajar con un gran grupo de personas y de salir cada fin de semana y tener la oportunidad de ganar”.