McLaren estrena nuevo alerón trasero en Spa, pero no es la versión abatible

McLaren, a la espera de introducir un importante paquete de actualizaciones en Hungría (aunque una parte de las modificaciones solo se verá en Zandvoort después del parón veraniego), llegó a un GP de Bélgica que podemos definir como de transición.

Lando Norris adoptará una cuarta centralita electrónica de la unidad de potencia Mercedes, por lo que se verá obligado a salir diez posiciones más atrás en la parrilla. El equipo de Woking, de todos modos, ha decidido hacer debutar una actualización del alerón trasero.

Digamos de entrada que no se trata de la versión abatible que se debía ver en los entrenamientos libres de Austria, pero que luego fue descartada, sino más bien de una solución, digamos tradicional, que ha sido modificada en la parte central del segundo flap móvil.

Los aerodinamistas dirigidos por Peter Prodromou, de hecho, han añadido una porción de carbono que cambia el comportamiento de los flujos respecto al diseño del resto del flap. En el centro, detrás del actuador, se aprecia un pequeño resalte piramidal que se prolonga hasta el borde de salida, caracterizado por un vistoso nolder.

La sensación es que en McLaren quieren abrir el comportamiento del aire cuando el elemento móvil está abierto, tratando de aumentar la eficiencia del alerón trasero en un trazado sensible a las velocidades máximas como Spa-Francorchamps, sin perder la carga aerodinámica que es necesaria en los tramos de pista más técnicos.