McLaren negoció con Piastri mientras aún prometían futuro a Ricciardo

Daniel Ricciardo se encontró en medio del huracán durante el parón veraniego de la Fórmula 1. Con su salida de McLaren anunciada antes del regreso de las carreras, era sólo cuestión de tiempo que el equipo confirmara a Oscar Piastri como compañero de equipo de Lando Norris para 2023, lo que ocurrió el viernes. Sin embargo, Ricciardo dejó claro que, aunque estaba al tanto de las posibles conversaciones, desconocía la fecha de la firma del contrato de Piastri.

Al validar el contrato de McLaren con Piastri, la Junta de Reconocimiento de Contratos 'reveló' que la firma entre las partes se produjo el 4 de julio: días antes de que Daniel Ricciardo se lanzara a las redes sociales y publicara un comunicado en el que aseguraba estar "comprometido" con el equipo hasta el final de 2023 (fecha de vencimiento de su contrato) a pesar de todos los rumores que rodeaban su nombre y su futuro.

En una entrevista concedida a Sky Sports tras la sesión de entrenamientos libres en Países Bajos, Ricciardo aseguró que desconocía la cronología de todos los acontecimientos relacionados con el fichaje de Piastri ya que, según el piloto, él y el equipo estaban hablando sobre la forma de hacer funcionar la asociación.

"Siendo sincero, no lo he hecho. Es la primera vez que lo oigo. No estoy al tanto de los plazos y esto y lo otro, de lo que el equipo está discutiendo. Para ser honesto, digamos que antes de esta fecha, un mes antes, ya estábamos discutiendo mi, no mi futuro, pero por supuesto, donde podríamos mejorar para tratar de tener un mejor futuro con el equipo", reveló.

El australiano admitió además que era consciente de los rumores que circulaban por el equipo y de los posibles nombres para sustituirle.

"Soy consciente de que había conversaciones. Así que en términos de plazos, creo que lo que el equipo hace, digamos, preparando a Oscar, tampoco es de mi incumbencia en términos de qué día hablaron y esto o aquello. Sí. Si ese es el caso, que así sea. No es realmente mi decisión".

Con el fallo favorable del organismo independiente, McLaren ha anunciado oficialmente a Oscar Piastri como propietario del segundo asiento del equipo durante dos años, a partir de la próxima temporada.

Por parte de Alpine, la escudería con sede en Enstone ha dado la situación por cerrada y ha explicado que en su momento anunciará el nombre que ocupará el asiento dejado por Fernando Alonso -con Pierre Gasly como principal favorito-.