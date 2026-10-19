Fórmula 1

McLaren mantiene a Leonardo Fornaroli en la F1 y lo suma al WEC para 2027

Leonardo Fornaroli continuará como piloto de reserva y tercer piloto de McLaren en F1 en 2027, al mismo tiempo que afrontará el WEC con el nuevo Hypercar de la escudería. En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, habla de sus primeras impresiones al volante, de su deseo de volver a competir y el sueño de Le Mans.

Roberto Chinchero

Publicado: 19 oct 2026, 11:03

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McLaren reafirmó su confianza en Leonardo Fornaroli y llevó su compromiso con el piloto italiano un paso más allá. Fornaroli fue confirmado como piloto reserva y tercer piloto del equipo de Fórmula 1 para la temporada 2027, pero su programa también incluirá un segundo desafío de prestigio: debutar en el Campeonato Mundial de Resistencia al volante del nuevo Hypercar de McLaren.

Esto marca el comienzo de un nuevo capítulo importante en la carrera de Fornaroli, que le permitirá continuar su desarrollo en la F1 mientras regresa a la competición de máximo nivel y contribuye a un proyecto que devolverá al fabricante con sede en Woking a la cima de las carreras de resistencia.

Su continuidad dentro del programa de F1 de McLaren representa un paso significativo. A lo largo de 2026, Fornaroli fortaleció su relación con el equipo mediante un programa que incluyó sesiones de Testing of Previous Cars (TPC), dos participaciones en prácticas libres de Gran Premio y un amplio trabajo en el simulador. Ese programa de desarrollo continuará la próxima temporada junto con sus compromisos en el WEC.

"El programa que McLaren me dio este año fue increíble", dijo Fornaroli a Motorsport.com. "Los días de TPC que completé con el equipo, las dos sesiones de FP1 y todo el trabajo que hice en el simulador fueron experiencias extremadamente valiosas. Cada vez que trabajo con el equipo, aprendo algo nuevo. Quiero agradecer a McLaren por el apoyo y las oportunidades de desarrollo que me están dando".

La experiencia adquirida en la F1 también aportará una base importante para su nuevo desafío en las carreras de resistencia, una disciplina que inevitablemente requerirá un período de adaptación. Fornaroli es muy consciente de ello, pero cree que su experiencia hasta ahora le dio herramientas valiosas.

"Todo esto también será muy importante para el WEC, porque es un campeonato extremadamente competitivo y habrá muchísimo por aprender, desde los adelantamientos hasta la estrategia, además, por supuesto, de conocer un auto completamente nuevo".

Fornaroli ya tuvo su primer contacto con el McLaren Hypercar, aunque su experiencia inicial al volante se limitó a apenas un puñado de kilómetros.

Leonardo Fornaroli, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ayer, el italiano completó una sola vuelta, suficiente para descubrir sensaciones distintas a todo lo que había vivido antes. Su primera prueba propiamente dicha con el equipo está prevista para comenzar hoy, lo que le permitirá familiarizarse más con el Hypercar y empezar el trabajo de desarrollo de cara a su debut en el WEC.

"Fue una gran experiencia", admitió Fornaroli. "Subirme por primera vez a un cockpit cerrado, cerrar la puerta y salir primero con energía eléctrica antes de que entrara en funcionamiento el motor de combustión fue algo completamente nuevo para mí, pero realmente muy, muy bueno. No puedo esperar para volver al auto y completar mis primeros kilómetros de verdad con el equipo".

Fornaroli también tendrá un papel activo en el desarrollo del Hypercar, lo que subraya aún más su implicación en el proyecto. McLaren afrontará su temporada debut en el WEC con ambiciones importantes, y el joven italiano confía en que la organización tiene todo lo necesario para estar a la altura del desafío.

"Es una sensación increíble formar parte de este programa. Obviamente, será nuestro primer año en el WEC, pero tengo mucha confianza. La alineación de pilotos es extremadamente competitiva, con algunos pilotos muy experimentados y algunos jóvenes muy talentosos.

"Los ingenieros son muy capaces, y también los mecánicos. Estamos hablando de McLaren, un equipo que logró éxitos increíbles a lo largo de la historia del automovilismo. Correr con ellos el año que viene va a ser increíble".

Más allá de los aspectos técnicos y de las oportunidades para su carrera, el programa de resistencia también cumple un deseo que Fornaroli nunca intentó ocultar: volver a correr.

Después de una temporada pasada en gran parte al margen como piloto reserva, observando el funcionamiento interno de un equipo de Fórmula 1, la posibilidad de volver a competir rueda a rueda representa una motivación especialmente fuerte.

Leonardo Fornaroli, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Sí, realmente extrañé correr", admitió. "Cada fin de semana que estoy en la pista como piloto reserva, me da mucha envidia ver correr a Lando y Oscar. Así que volver a correr va a ser una sensación increíble".

El calendario de 2027 también incluirá una cita particularmente especial: las 24 Horas de Le Mans. Para Fornaroli, será más que una de las carreras más importantes de la temporada. Significará cumplir una ambición de larga data mucho antes de lo que esperaba.

"Absolutamente. Le Mans siempre fue un sueño para mí. Nunca esperé tener la oportunidad de correr allí ya el año que viene.

"Es una carrera en la que pensé durante muchos años, y poder participar tan pronto será increíble. Sigo las 24 Horas todos los años, incluso quedándome despierto hasta tarde en la noche para verla. Creo que será una sensación muy especial correr por primera vez en un lugar tan único como Le Mans".

La temporada 2027, por lo tanto, se perfila como una especialmente importante para el futuro de Fornaroli.

Por un lado, mantendrá su lugar dentro del programa de Fórmula 1 de McLaren, con la oportunidad de fortalecer aún más su relación con el equipo y continuar su desarrollo. Por el otro, regresará a la competición en un campeonato mundial del máximo nivel, mientras cumple un papel activo en el desarrollo de un auto completamente nuevo.

Dos compromisos diferentes pero complementarios a través de los cuales McLaren seguirá invirtiendo en el joven italiano, ofreciéndole un programa que combina desarrollo como piloto, experiencia técnica y, quizás lo más importante para Fornaroli, la posibilidad de volver a correr.

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