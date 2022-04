McLaren tras el fracaso de Ricciardo: debemos disculparnos con él

Hasta la vuelta 35, el piloto de McLaren Daniel Ricciardo estaba bien posicionado en la carrera en Yeda, para luego decir por radio: "No tengo más potencia, no puedo acelerar" para poco después aparcar su MCL36-Mercedes a un lado de la pista, en la entrada del pit lane, y descender para otro revés de la escudería.

El jefe del equipo McLaren, Andreas Seidl, habló de "algún problema técnico" que había sacado a Ricciardo de la carrera, pero no fue preciso en sus comentarios. "Fue algo que ocurrió por primera vez. Tenemos que mirar y no puedo dar una actualización aquí. Tenemos que pedir disculpas a Daniel porque no le hemos dado el material que se merece".

Ricciardo se presentó "con fuerza" en Arabia Saudí, continúa Seidl. "Llevaba una estrategia ligeramente diferente a la de los demás después de haberse quedado atascado en el primer stint. Y esa estrategia habría funcionado y habría terminado en la zona de Lando Norris que finalizó séptimo en la carrera”.

¿Cómo fue la "estrategia diferente" de Ricciardo? Al igual que la mayoría de los pilotos, comenzó la carrera con la goma media, pero entró en boxes en la octava vuelta, siendo el primero en hacerlo. Allí Ricciardo tomó duros para un largo segundo stint, con otro juego de duros en reserva en caso de que no durara la distancia necesaria.

Ricciardo explicó la temprana primera parada diciendo que inicialmente se había quedado atrapado en un "tren", concretamente en la posición 13 detrás del Aston Martin de Lance Stroll. Ricciardo le seguía de cerca, pero no pudo encontrar la forma de pasarle en las primeras vueltas.

"Tenía la impresión de que tenía un poco más de velocidad que el Aston Martin que tenía delante. Pero probablemente no había mucha carga aerodinámica, así que pude mantener el ritmo en las curvas, pero incluso con el DRS no fue posible adelantar", dijo Ricciardo.

Por eso McLaren buscó la salvación en una "estrategia alternativa", "para abrirnos la carrera", dice Ricciardo. La táctica funcionó porque después de la fase de coche de seguridad hasta la vuelta 20, Ricciardo se encontró en la posición 12, superó a Nico Hülkenberg en el segundo Aston Martin un poco más tarde y, situado en la posición 11 estuvo cerca de la zona de los puntos antes de su retirada.

¿Qué habría sido posible? "Realmente no lo sé", dice Ricciardo. Pero el jefe del equipo, Seidl, tiene una idea: ambos coches habían funcionado "de forma bastante similar" en la fase anterior al abandono. "Daniel definitivamente tenía la velocidad en ese momento para mantenerse sobre Lando y mantener la posición". Así que McLaren podría haber sumado puntos con cualquiera de los dos coches.

Conclusión positiva para McLaren tras Jeddah

Probablemente por eso Seidl habla de un "super resultado" y dice: "Séptimo puesto, seis puntos. Lo llevaremos con nosotros", dijo el directivo quien se mostró confiado por el paso con la goma dura.

Ricciardo está de acuerdo con esta valoración, aunque se haya retirado. Fue "un fin de semana algo más positivo en general...aunque tuvimos este problema. No es lo ideal, pero nos comportamos de forma mucho más competitiva".

"Las sensaciones con el coche eran ciertamente mejores y no se siente mal. Sólo nos falta agarre y carga aerodinámica. En cierto modo, eso es alentador, porque básicamente no estamos en una mala posición. Ahora sólo tenemos que mejorar adecuadamente".

O en palabras de Seidl: McLaren tiene "mucho trabajo por hacer", pero puede estar "completamente satisfecho" con la carrera en Yeda porque, por ejemplo, las paradas en boxes también funcionaron bien. Efectivamente: McLaren marcó los mejores tiempos de parada en la carrera con 2.41 y 2.51 segundos.

"Por supuesto, también nos hemos beneficiado del hecho de que algunos coches han caído delante de nosotros", dice Seidl. "Pero como equipo hemos hecho un gran trabajo con la estrategia".