McLaren lleva desde 2012 sin ganar una sola carrera de Fórmula 1, pero sigue siendo una de las escuderías más exitosas de la historia.

Sus 182 victorias lo ponen solo detrás de Ferrari , y acumulan ocho mundiales de constructores y 12 de pilotos desde que llegaron a la F1 en 1966.

Eso significa que hay muchos excelentes monoplazas para elegir los 10 mejores coches de F1 de Eso significa que hay muchos excelentes monoplazas para elegir los 10 mejores coches de F1 de McLaren . Aquí está nuestra selección, teniendo en cuenta el éxito de cada uno, la innovación y lo genial que creemos que es.

¡Se aceptan opiniones contrarias!

10. McLaren-Mercedes MP4-20

Juan Pablo Montoya, McLaren MP4-20 Mercedes

Año: 2005

Victorias: 10

Títulos de pilotos: 0

Títulos de constructores: 0

La lucha por el décimo puesto fue entre dos McLaren rápidos pero poco fiables: el MP4-20 de 2005 y el MP4-27 de 2012. Al final, elegimos el primero, en parte porque tenía una mayor ventaja de ritmo sobre el otro, y en parte también porque estuvo más cerca de ganar un título, y también porque su fracaso no provocó que el equipo perdiera a un super talento como Lewis Hamilton...

La F1 pasó a prohibir el cambio de neumáticos en las paradas y revisó las reglas aerodinámicas, lo que hizo caer al equipo dominado de los años anteriores, Ferrari. El MP4-20 de Adrian Newey fue a menudo el coche más rápido de la parrilla, sobre todo cuando el equipo dejó atrás los contratiempos de las primeras carreras.

Pero a McLaren le salió otro rival, y siempre estuvieron por detrás de Fernando Alonso y Renault. Una combinación de falta de fiabilidad de McLaren y una brillante temporada de Alonso hizo que el español batiera a Kimi Raikkonen en el título de pilotos.

La lucha de constructores estuvo aún más reñida, Juan Pablo Montoya fue más fuerte que el número dos de Renault, Giancarlo Fisichella. Pero McLaren perdió por nueve puntos después de que Alonso ganara en la cita final del Gran Premio de China, mientras que Montoya se retiró después de golpear una alcantarilla suelta.

Sin embargo, el MP4-20 sumó 10 victorias en 19 carreras y es recordado como uno de los mejores coches de F1 que no ganó el título.

9. McLaren-Honda MP4/6

Ayrton Senna, McLaren MP4-6 Honda

Año: 1991

Victorias: 8

Títulos de pilotos: 1 (Ayrton Senna, 1991)

Títulos de constructores: 1 (1991)

El MP4/6 comenzó 1991 con cuatro victorias consecutivas, pero la temporada no fue fácil para McLaren y Ayrton Senna.

Durante gran parte de la mitad del campeonato, el MP4/6 de Senna tuvo problemas de fiabilidad, lo cual aumentó el consumo de combustible en el motor V12 que desarrollaba Honda, lo que provocó que el brasileño se quedara sin combustible en Silverstone y Hockenheim.

Quizás lo más preocupante es que la combinación Williams-Renault era sólida. El FW14 fue el mejor coche durante gran parte del curso, aunque problemas con la caja de cambios y los errores del equipo hicieron que Williams no siempre lo aprovechara al máximo.

McLaren y Honda respondieron con firmeza, Senna consiguió brillantemente la pole y ganó el GP de Hungría en agosto, y luego ganó fortuitamente en Bélgica. McLaren superó a Williams en la clasificación del GP de Japón y, cuando Nigel Mansell se salió con el Williams, se confirmó el título de Senna. Luego le cedió la victoria en Suzuka a su compañero de equipo Gerhard Berger.

McLaren ganó el título de constructores por 14 puntos y el MP4/6 fue el último coche de F1 que ganó el mundial con un motor V12 o transmisión manual.

8. McLaren-Mercedes MP4-22

Fernando Alonso, McLaren Mercedes MP4/22

Año: 2007

Victorias: 8

Títulos de pilotos: 0

Títulos de constructores: 0

El éxito del MP4-22 está algo manchado por el escándalo del 'Spygate', en el que McLaren fue declarado culpable de copiar información técnica secreta de Ferrari. Les impusieron una multa récord de 100 millones de dólares y McLaren fue expulsado del campeonato de constructores.

Pero, en la pista, el coche cumplió. Ganó ocho de las 17 carreras de la temporada y superó a su principal rival Ferrari. Solo la exclusión le impidió llevarse la corona de equipos y fue más rápido que sus rivales y logró más victorias que el MP4-23 con el que Hamilton se llevó su primer mundial un año más tarde.

El título de pilotos de 2007 lo perdieron en parte debido a la rivalidad entre el que era vigente campeón Fernando Alonso y el novato Hamilton, quienes sumaron 109 puntos y fueron derrotados por Raikkonen, que alcanzó los 110 con Ferrari.

El MP4-22 era muy fiable, proporcionó una base sólida para que un debutante tuviera un impacto inmediato en la F1, y no hubo una sola carrera en la que al menos uno de los dos coches del equipo no subiera al podio. Hay argumentos sólidos para ser uno de los mejores McLaren que no ganó un título.

7. McLaren-Mercedes MP4-14

Mika Hakkinen, McLaren MP4-14 Mercedes

Año: 1999

Victorias: 7

Títulos de pilotos: 1 (Mika Hakkinen, 1999)

Títulos de constructores: 0

En la presentación del MP4-14, el jefe del equipo, Ron Dennis, describió el coche como una representación de "el paso más grande que sentimos que podíamos dar en 1999 con quizás el porcentaje más pequeño de componentes reciclados del coche del año pasado". Sin embargo, debido al complejo diseño del monoplaza y precisamente ese bajo porcentaje de componentes remanentes, se pasó gran parte del año solucionando problemas iniciales.

La temporada comenzó de manera decepcionante, con ambos coches abandonando la primera carrera a pesar del doblete en clasificación. Fue un reflejo de la temporada. El MP4-14 era cómodamente el coche más rápido de la parrilla, como demuestran sus 11 poles en 16 carreras, pero una serie de problemas, desde errores del piloto hasta una rueda que se desprende del monoplaza de Mika Hakkinen en Silverstone, mantuvieron a Ferrari en la pelea.

A pesar de que Michael Schumacher se perdió seis carreras tras su accidente en el GP de Gran Bretaña en el que se rompió una pierna, Ferrari se llevó la corona de constructores, aunque Hakkinen batió a Eddie Irvine por el título de pilotos.

6. McLaren-Ford MP4/1

Niki Lauda, McLaren MP4/1B-Ford

Años: 1981-83

Victorias: 6

Títulos de pilotos: 0

Títulos de constructores: 0

McLaren estaba sufriendo mucho cuando se fusionó con el equipo Project Four Racing F2 y Dennis y su equipo no tardaron en generar impacto. El MP4/1 del diseñador John Barnard no solo llevó al equipo al frente, sino que además fue innovador.

El MP4/1 tenía el primer monocasco F1 de compuesto totalmente de carbono. Más rígida, ligera y segura que los chasis convencionales, la fibra de carbono pronto se convertiría en algo habitual en las carreras de monoplazas.

También lee: El auto que cambió la historia de la Fórmula 1

El accidente de a 225 km/h de John Watson en Monza en 1981, del que pudo sobrevivir, subrayó la robustez del coche, que además era ganador. El popular éxito de Watson en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1981 fue el primero de McLaren en cuatro años y terminó a solo cinco puntos del campeón del mundo Keke Rosberg en una espectacular temporada de 1982.

El MP4/1 no ganó ningún título, pero Watson y Niki Lauda se llevaron seis carreras en un período de tres años.

El coche también dio inicio la era más exitosa de McLaren y fue un hito en el diseño de la F1.

5. McLaren-Honda MP4/5

Ayrton Senna, McLaren MP4-5 Honda, Alain Prost, McLaren MP4-5 Honda

Años: 1989-90

Victorias: 16

Títulos de pilotos: 2 (Alain Prost 1989, Ayrton Senna 1990)

Títulos de constructores: 2 (1989-90)

La temporada 1989 de McLaren se recuerda por la relación cada vez más tóxica entre Ayrton Senna y Alain Prost, su choque en Suzuka y la polémica posterior. Y eso tiende a eclipsar el hecho de que el MP4/5 fue otro gran McLaren.

En términos de ritmo puro, estaba casi tan por delante de sus rivales como su legendario predecesor, el MP4/4, pero no era tan fiable. Problemas con el motor y la transmisión, y algunos incidentes, limitaron el MP4/5 a 'solo' 10 victorias en 16 carreras, mientras McLaren seguía otro doble título.

El MP4/5B revisado tuvo un rival más duro con Ferrari (Prost se pasó al equipo de los del Cavallino) pero su poderoso motor Honda V10, sin mencionar otro polémico accidente de Senna-Prost en Suzuka, ayudó a McLaren a conseguir otro doblete.

El recuento final del modelo fue de 16 victorias y 27 poles en 32 carreras, junto con cuatro mundiales en un momento en que la oposición de McLaren se hacía más fuerte.

4. McLaren-Mercedes MP4-13

David Coulthard, McLaren MP4-13

Año: 1998

victorias: 9

Títulos de pilotos: 1 (Mika Hakkinen, 1998)

Títulos de constructores: 1 (1998)

En 1998, McLaren y Ferrari estaban en otra categoría. McLaren se llevó el título de constructores con 156 puntos frente a los 133 de Ferrari, mientras que el resto de la parrilla solo sumó 127 puntos entre todos.

El MP4-13 fue el primer McLaren diseñado por Newey y, después de superar a los rivales en la primera carrera de la temporada, sus rivales empezaron a buscarle ilegalidades. A pesar de que la FIA dio a McLaren el visto bueno durante los test de invierno para sus sistema de frenado asimétrico, ante la presión de Ferrari ese concepto se consideró ilegal y McLaren tuvo que cambiar sus frenos.

A pesar de eso, McLaren siguió siendo el equipo dominante en el primer año de las reglas de neumáticos con ranuras para coches estrechos. El MP4-13 se llevó 12 de las primeras 13 poles de la temporada y finalmente acabó con la sequía de siete años sin título: Hakkinen sumó al campeonato de constructores el mundial de pilotos.

3. McLaren-Honda MP4/4

Alain Prost, McLaren MP4-4 Honda, Ayrton Senna, McLaren MP4-4 Honda, Gerhard Berger, Ferrari F1/87-88C

Año: 1988

Victorias: 15

Títulos de pilotos: 1 (Ayrton Senna, 1988)

Títulos de constructores: 1 (1988)

El favorito de los aficionados y posiblemente el más famoso de todos los McLaren, el MP4/4 ganó 15 de 16 carreras en 1988, con Senna y Prost librando una batalla épica por el título muy por encima del resto.

La ventaja de ritmo bruto del coche con motor Honda fue mayor que la de cualquier otro McLaren en la historia del mundial, y solo una vez se quedó sin la pole. Su eficiencia en carrera rara vez fue igualada y fue fiable, anotando 10 dobletes.

La actuación de Senna para hacerse con su primer título en Suzuka también fue una de los más grandes.

Las únicas razones por las que el MP4/4 no está más arriba en esta lista es porque la oposición a la que se enfrentaba era débil (el campeón anterior Williams, en particular, estaba atado de pies y manos por la potencia del motor Judd V8 de aspiración natural) y no fue particularmente innovador, de hecho los coches turbo fueron prohibidos en 1989.

Sin embargo, Neil Trundle, ex jefe de mecánicos de Senna, insiste en que el MP4/4 es "el paquete perfecto, sigue siendo el coche más elegante e imponente que se exhibe en la sede".

2. McLaren-Ford M23

Emerson Fittipaldi, McLaren M23

Años: 1973-77

Victorias: 16

Títulos de pilotos: (Emerson Fittipaldi 1974, James Hunt 1976)

Títulos de constructores: 1 (1974)

El primer McLaren que ganó un título de F1, el M23 sumó 16 victorias y tres campeonatos en su larga existencia. Si incluye sus victorias fuera del campeonato, es el segundo McLaren de F1 más exitoso y es sin duda uno de los más importantes.

El diseñador Gordon Coppuck aplicó el pensamiento de Colin Chapman con el Lotus 72 (forma de cuña y radiadores laterales) y la experiencia de su McLaren M16 Indycar para crear el M23, que logró una pole sensacional en su debut en manos de Denny Hulme.

El M23 quizás debería haber ganado más carreras durante su primera temporada en 1973, pero la llegada de Emerson Fittipaldi al año siguiente fue lo que elevó la apuesta del equipo. Combinado con la mala suerte de un Ferrari renovado, eso fue suficiente para asegurarse ambos campeonatos en 1974.

Ferrari consiguió ser campeón en 1975, pero el M23 plantó cara. Después de que Fittipaldi se fuera, el rápido James Hunt dio un paso al frente y se llevó una espectacular corona de pilotos en 1976 tras una batalla épica con Lauda (Ferrari). Y Hunt llevó el viejo coche a dos poles a principios de 1977.

1. McLaren-TAG MP4/2

Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG

Años: 1984-86

Victorias: 22

Títulos de pilotos: 3 (Niki Lauda 1984, Alain Prost 1985-86)

Títulos de constructores: 2 (1984-85)

La combinación perfecta del monocasco de fibra de carbono de Barnard y el diseño de botella de Coca-Cola, el motor Porsche con la denominación TAG, el sistema de gestión de combustible de Bosch y los neumáticos de Michelin dieron como resultado el primer período de McLaren de verdadero dominio en la F1.

Todo lo aprendido del MP4/1 se incorporó al diseño. Dennis había persuadido a Porsche para que volviera a entrar en la F1, y Marlboro aportaba el respaldo necesario.

Lauda y Prost se jugaron el mundial de 1984, obteniendo 12 victorias en 16 carreras, y el austriaco superó a su compañero de equipo (más joven que él) solo por medio punto.

El paquete, desarrollado durante un período de tres años, se llevó ambos títulos nuevamente en 1985 (ahora con gomas Goodyear) y todavía era lo suficientemente bueno en 1986 para que Prost consiguiera una magnífica corona de pilotos contra los más rápidos Williams-Honda.

El recuento final del MP4/2 de 22 victorias y cinco campeonatos no tiene parangón en la historia de McLaren.