McLaren pone fin a la racha de poles de Mercedes, pero ponen como favorito a Ferrari en Hungría

McLaren ha dado una clara señal de vida en la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría. No solo Lando Norris puso fin a la racha de poles del equipo oficial de Mercedes en la temporada 2026 de Fórmula 1 con su mejor tiempo en la Q3, sino que su compañero de equipo, Oscar Piastri, también se mostró más fuerte el sábado en el Hungaroring que en muchos de los fines de semana disputados hasta ahora en lo que va de temporada.

De hecho, Norris no solo fue el más rápido en la Q3, sino que ya lo había sido anteriormente en la tercera sesión de entrenamientos libres, así como en la Q1 y en la Q2. Piastri mejoró su posición a lo largo de la clasificación, dividida en tres partes, pasando del octavo al quinto puesto. El australiano saldrá incluso desde la tercera posición en la carrera y, por lo tanto, desde la segunda fila. El motivo son las penalizaciones de tres puestos en la parrilla impuestas a Lewis Hamilton y a Kimi Antonelli.

La penalización a Hamilton se impuso porque el piloto de Ferrari se interpuso precisamente en el camino de Piastri durante la Q3. La escena tuvo lugar en la curva 1, que desde el viernes lleva el nombre del tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 Nelson Piquet.

En cuanto a McLaren, el MCL40 ha recibido una mejora para la última jornada de carrera antes del parón estival de la Fórmula 1. Y eso se nota, como demuestra sobre todo el rendimiento de Norris. Aunque su vuelta de 1:17,207 minutos en el segundo intento de la Q3 "no fue mi vuelta más limpia, pero aun así fue lo suficientemente buena para la pole".

Lando Norris cree que aún podía haber mejorado más

"Si hubiera tenido un tercer intento, probablemente habría podido mejorar aún más el tiempo de vuelta. Aunque no tuve un tercer intento, estoy muy contento de estar de vuelta", afirma el campeón del mundo de Fórmula 1 de 2025, para quien esta es su primera pole como defensor del título. Para McLaren también es, como ya se ha mencionado al principio, la primera pole de la actual temporada 2026.

¿Seguirá a la primera pole de 2026 para McLaren también la primera victoria de 2026? Foto: LAT Images

Sin embargo, Norris aún no quiere hablar de un cambio de tendencia. "Ya veremos. Esto solo ha sido una sesión de clasificación. La carrera del domingo será larga y difícil", afirma. Al mismo tiempo, Norris destaca como algo positivo que "parece que este fin de semana también tenemos el potencial que ya vimos el pasado fin de semana en Spa".

"Pero, repito: no hay que fiarse solo de una buena sesión de clasificación. Lo que hace falta ahora es una buena carrera. Después, como ya sabemos, tenemos el parón de verano. Cuando haya terminado, queremos intentar repetir lo que hemos demostrado hoy unas cuantas veces más. Para eso estamos trabajando duro. Sabíamos que íbamos por detrás, pero estamos avanzando. El día de hoy ha sido una prueba de ello", afirma Norris.

Oscar Piastri, molesto por la fase final de la Q3

Aunque a Piastri no le fue tan bien el sábado como a su compañero de equipo Norris, afirma: "Tenía la sensación de que el coche se comportaba un poco mejor con las condiciones de la pista de hoy. Solo tenía que conseguir adaptarme a ello".

Aludiendo a que Hamilton le frenó en su segundo intento de la Q3, Piastri se limita a decir: "Es una pena que no pudiera demostrar en mi última vuelta de lo que es capaz el coche. En cualquier caso, las mejoras han funcionado bien".

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, se muestra bastante sorprendido de que uno de sus dos pilotos, concretamente Norris, haya conseguido la pole. "Hemos visto que las mejoras funcionan bien. Con ellas hemos conseguido que el coche sea unas décimas de segundo más rápido. Pero nunca habría imaginado que sería suficiente para conseguir la pole", declaró Stella a Sky.

Para el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, Ferrari es el favorito para el domingo Foto: circuitpics.de

De cara a la carrera de 70 vueltas del domingo, el jefe del equipo McLaren no ve como favorito ni a su propia escudería ni a Mercedes, sino a Ferrari: "Sinceramente, creo que Ferrari sigue siendo el favorito. Sí, en la última vuelta [en la Q3] ninguno de los dos mejoró, pero creo que aún les queda un poco de rendimiento por sacar".

Con ello, Stella se refiere, entre otras cosas, al hecho de que los pilotos de Ferrari se impusieron en las dos sesiones de entrenamientos del viernes. En la FP1, Charles Leclerc fue el más rápido, mientras que en la FP2 lo fue su compañero de equipo, Hamilton. Leclerc saldrá el domingo desde la segunda posición, junto al poleman Norris. Hamilton, sin embargo, solo podrá tomar la salida desde la quinta posición debido a su penalización en la parrilla.