McLaren está feliz con la nueva dirección de carrera de la F1

La FIA reestructuró sus operaciones en la F1 para este año tras el controvertido final de la temporada 2021 en Abu Dhabi, en el que el director de carrera Michael Masi no aplicó correctamente el reglamento.

Esto llevó a Masi a ser reemplazado por dos directores de carrera, Niels Wittich y Eduardo Freitas, y a cambios importantes en el apoyo que tienen. Esto incluyó el regreso del antiguo ayudante de Charlie Whiting, Herbie Blash, como asesor principal, así como la formación de una nueva sala de control de carrera virtual que funciona a distancia.

Wittich ha sido el director de carrera en cada una de las cinco primeras carreras, pero Freitas asumirá el papel en la próxima ronda en España.

El enfoque de Wittich ha sido notablemente diferente al de Masi, y ha tomado medidas drásticas en áreas como los límites de la pista -claramente definidos por las líneas blancas en la pista- y la devolución de posiciones, que se deja a la discreción de los equipos. Otros aspectos, como el equipamiento correcto, incluida la ropa interior, y la prohibición de llevar joyas, también se han aplicado de forma más estricta que en años anteriores.

Seidl, director del equipo McLaren, consideró que hay un diálogo "transparente y constructivo" con la FIA sobre estos asuntos, y aunque se mostró reacio a comparar directamente a la forma de trabajo anterior, elogió el comienzo de Wittich y compañía.

"No quiero comparar con el pasado, porque desde nuestro punto de vista, hemos estado muy contentos con el intercambio o la relación de trabajo que hemos tenido también con las anteriores configuraciones de la FIA", dijo Seidl.

"Pero desde mi punto de vista, la nueva configuración con Niels y también con Eduardo tuvo un muy buen comienzo al entrar en esta nueva era de la Fórmula 1".

"Niels es muy directo a la hora de hacer cumplir las normas. También es bastante directo a la hora de transmitir lo que espera, y eso es lo que me gusta personalmente".

"Al mismo tiempo, siempre está dispuesto a dialogar y a hacer aportaciones constructivas si crees que hay que reconsiderar las cosas".

"Desde este punto de vista, cuando miro ahora cómo han ido estas primeras carreras, creo que estamos en un buen lugar".

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Alexander Trienitz

Varios pilotos se han manifestado en contra de las medidas drásticas sobre el uso de joyas en el coche, entre ellos Lewis Hamilton, a quien se le ha concedido una exención hasta Mónaco para que remueva cualquier objeto que no pueda quitarse fácilmente.

Hamilton ha dicho que no pensaba cumplir con la normativa de la FIA y que esperaba obtener una exención para el resto del año.

La FIA ha estado tratando de hacer cumplir los artículos del Código Deportivo Internacional relativos al uso de joyas entre los temores sobre los problemas que podrían causar en accidentes como el de Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrein de 2020.

Seidl cree que el tema se ha "exagerado demasiado" en el paddock, tanto por parte de los pilotos como de los medios de comunicación.

"Al final, es una regla que está en vigor desde hace muchos, muchos años", dijo Seidl. "Si has trabajado en otras categorías, ni siquiera es una discusión. Si no te gusta quitarte las joyas o no quieres ponerte la ropa interior ignífuga, simplemente no conduces. Es muy sencillo y simple".

"Por parte de la FIA, volvieron a ofrecer un diálogo para todo tipo de situaciones en las que podría ser un poco más complicado quitarse las joyas, por ejemplo. Y eso es exactamente lo que pedimos y lo que también nos gusta ver, que existe este diálogo abierto posible para encontrar soluciones".