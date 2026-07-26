El director del equipo McLaren, Andrea Stella, ha explicado la estrategia que siguió el equipo en su segunda secuencia de paradas en Hungría, en medio de la frustración de Oscar Piastri por su encontronazo con el piloto rezagado Carlos Sainz.

En su afán por conseguir la primera victoria de la temporada en un Gran Premio, tanto Piastri como su compañero de equipo Norris mostraron su frustración en el calor del momento, lo que contradice la sensación de urgencia que tienen los actuales campeones del mundo por afianzarse en la campaña de 2026.

Mercedes, que había dominado el inicio de la temporada, se había visto desafiada por una Ferrari resurgida y su innovador monoplaza, objeto de importantes mejoras. Pero el equipo dominante del año pasado había comenzado 2026 en desventaja, por lo que, cuando una importante mejora en el suelo del monoplaza pareció finalmente situar a McLaren en la lucha, ni Norris ni Piastri necesitaron más ánimos para sacarle el máximo partido.

Tras haber hecho el trabajo más duro al colocar el MCL40 en la pole, Norris no podía permitirse ningún desliz en la primera vuelta, pero hizo precisamente eso al salirse de la trazada entre el polvo en la curva 2. Tras una decepcionante sesión de clasificación, Piastri se benefició de las sanciones en la parrilla para situarse tercero y, a continuación, adelantó a Norris para ponerse en cabeza.

Dado que adelantar resultaba extremadamente difícil sin una ventaja en los neumáticos, la tarde de Norris quedó arruinada. Y por mucho que intentara presionar a Piastri para que cometiera un error, Norris pronto empezó a insinuar lo mucho más rápido que podía ir en pista despejada. La situación se prolongó hasta la segunda tanda, cuando se pidió que Norris entrara en boxes primero.

"No podemos", dijo el ingeniero de carrera Will Joseph. La norma habitual es que el coche en cabeza tenga prioridad en la parada en boxes y en este caso Piastri se había ganado ese derecho al adelantar a Norris de forma limpia en la primera vuelta.

Lando Norris, McLaren Foto: Clive Mason / Getty Images

Así que, cuando en la vuelta 34 Hamilton —que ya había entrado en boxes varias vueltas antes— se encontraba a 25 segundos del líder y se acercaba, la idea en McLaren era que había que neutralizar al Ferrari como principal amenaza.

"Cuando Hamilton entra en boxes, está en condiciones de hacer un undercut a los dos McLaren, así que teníamos que reaccionar", explicó Stella. "Oscar iba en cabeza y pensamos que era el coche adecuado para hacer la parada con ese objetivo".

Piastri salió de boxes con cuatro segundos de ventaja, lo que dejó a Norris un hueco en el que colarse. Pero, gracias a una combinación de factores —Piastri se vio obstaculizado por Carlos Sainz, Williams, y Norris encontró un ritmo extra al tener la pista despejada—, Norris logró que una inusual estrategia de "overcut" le diera el liderato, para gran disgusto de Piastri.

"Quítate de en medio,idiota, madre mía", le espetó Piastri a Sainz, antes de dirigir parte de esa frustración hacia su propio equipo al ver cómo se esfumaba su oportunidad de ganar la carrera.

"Por cierto, muy amable de su parte haber tenido eso en cuenta, gracias", dijo con sarcasmo.

Posteriormente, Piastri reconoció que McLaren no tenía más remedio que hacerle entrar en boxes en ese momento y que, en el calor del momento, su instinto de piloto se había impuesto a la razón, con la esperanza de que McLaren pudiera rectificar de alguna manera la injusticia.

"Cuando Lando salió por delante, supe que no tenía el ritmo necesario para ir a por él, así que supe que mis posibilidades de ganar la carrera se habían esfumado a partir de ahí", reconoció Piastri. "Pensé que quizá el equipo podría no haber hecho entrar a Lando en boxes si se tratara de una carrera entre dos coches, pero sé que no es así. No pueden dejar de hacer entrar a Lando en boxes por algo que está fuera de su control y del mío. Desde ese punto de vista, está bien. Simplemente estaba muy, muy cabreado en ese momento por lo que pasó. Si no me hubieran chocado, seguiría estando por delante de Lando.

Así lo vio también el director del equipo, Stella, quien reveló que Piastri había explicado posteriormente sus comentarios por radio.

"Inmediatamente después de la carrera, Oscar aclaró que su comentario fue fruto de la ira", dijo Stella cuando Motorsport.com le pidió una declaración. "Hubo un par de incidentes desafortunados. Obviamente, lo más importante es el hecho de que Oscar chocara con un coche rezagado. Y, al mismo tiempo, una vez que Lando quedó libre, su ritmo fue sencillamente espectacular. Creo que ganó medio segundo por vuelta. Y ese ritmo hizo que Lando pudiera situarse por delante de Oscar.

Oscar Piastri se retiró de la carrera por un fallo de caja de cambios en los últimos compases. Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Añadió: "Creo que Oscar lo entendió de inmediato. Es totalmente comprensible que, cuando lideras la carrera durante casi la mitad de la misma y luego ves cómo pierdes el liderato debido a un incidente con un coche rezagado e , puedas tener un momento de enfado y hacer un comentario impulsivo, pero no hay ningún problema en absoluto".

Del mismo modo, McLaren tampoco pudo hacer gran cosa por Norris, intrínsecamente más rápido, hasta ese momento. Stella explicó que el muro de boxes había "evaluado todas las opciones", al menos, por si el equipo se hubiera visto sometido a una presión más significativa por detrás, como intercambiar posiciones para que Norris intentara abrir una ventaja y luego volver a intercambiarlas al final de la carrera si McLaren seguía controlando el doblete.

Pero Stella consideró que Piastri también se había "merecido la oportunidad de intentar ganar la carrera" al adelantar a Norris en la salida y mantenerlo a raya a partir de ahí.

"Evaluas constantemente todas las opciones", añadió Stella. "Puedes plantearte cuál es la forma de sumar el mayor número de puntos para el equipo, pero también hay que ser coherentes con nuestra forma de correr. Y creo que, hasta el momento en que Oscar entró en boxes, había conseguido el liderato de forma limpia con la maniobra en las curvas uno y dos, por lo que se merecía la oportunidad de intentar ganar la carrera. En otros circuitos, probablemente Lando habría adelantado a Oscar, pero en este caso es difícil".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Dado que McLaren era el equipo más destacado el domingo, no resultó necesario intercambiar el orden, pero el equipo sí intentó calmar a un Norris imparable, ya que tenía que gestionar varios problemas de fiabilidad, tanto cuando perseguía a Piastri como cuando iba en cabeza. El posterior abandono de Piastri por un fallo en la caja de cambios sugirió que no fue una decisión desacertada.

"Lo principal con Lando es que estábamos gestionando un par de cosas desde el punto de vista de la fiabilidad, por lo que no había absolutamente ninguna necesidad de utilizar los bordillos, algo que le indicamos un par de veces de forma bastante explícita", explicó Stella. "Pero Lando no estaba [intentando] demostrar nada. Iba en cabeza, sin tráfico, y simplemente tenía mucho ritmo de reserva".

En cualquier caso, la primera victoria de la temporada de McLaren, c , trajo a la memoria los numerosos dilemas relacionados con las órdenes de equipo que se vivieron durante la campaña del año pasado, en la que el equipo se alzó con el título. Con Piastri frustrado por haber tenido acceso tardío a la mejora del suelo de este fin de semana —ya que se le hizo esperar hasta la FP3 del sábado—, la carrera del domingo no hizo más que poner aún más de relieve el mantra de la equidad de McLaren.