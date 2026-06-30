McLaren presenta una decoración especial de Google Gemini para Silverstone

McLaren ha presentado una decoración especial con Google Gemini que se utilizará en su evento de casa este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

El equipo de Woking competirá con una combinación de colores predominantemente cromada en Silverstone como parte de su colaboración con Google que se remonta a 2022.

También se inspira en la decoración del McLaren M2B, que fue el coche de debut del equipo en el Gran Premio de Mónaco de 1966, donde también celebró recientemente su gran premio número 1000.

Para conmemorar esa ocasión, McLaren compitió en el principado con una decoración especial y contó con su campeón del mundo de 1998-99 Mika Hakkinen para conducir el M2B por el histórico circuito urbano.

Louise McEwen, directora de marketing, McLaren Racing, dijo: "Nuestra decoración de Silverstone es una celebración de dónde empezamos y de todo lo que hemos construido desde entonces.

"El McLaren M2B representa el inicio de un viaje definido por la innovación incansable y la creencia en lo posible, y este diseño da vida a ese espíritu.

Mika Hakkinen, McLaren M2B Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Nuestra colaboración con Google Gemini se basa en esos mismos principios. Juntos, estamos explorando cómo la tecnología puede desbloquear nuevas formas de innovar, iterar e impulsar el rendimiento, tanto dentro como fuera de la pista.

"Esta decoración es una poderosa expresión de esa mentalidad compartida, que honra nuestra herencia mientras mira firmemente hacia el futuro."

También existe la oportunidad de que los aficionados exploren la decoración de cerca, asistiendo a la activación conjunta de McLaren y Gemini en la Truman Brewery, en el este de Londres, el jueves.

Marvin Chow, vicepresidente de marketing de consumo e IA, Google, dijo: "Desde impulsar ideas creativas con la aplicación Gemini hasta convertir de forma segura conjuntos de datos complejos en inteligencia en tiempo real junto a la pista con Gemini Enterprise, McLaren está mostrando lo que significa aprovechar el poder de la IA.

"Estamos emocionados de seguir explorando nuevas formas en que Gemini puede impulsar su creatividad, negocio y estrategia en pista."

McLaren, que logró una emotiva victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado gracias al favorito local Lando Norris, es el segundo equipo en presentar una decoración única para este fin de semana después de Williams.

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