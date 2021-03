McLaren revela daños en el piso de Ricciardo por choque con Gasly

El australiano se había clasificado en sexta posición para su debut con el equipo de Woking, pero cayó hasta la séptima en la carrera, terminando dos puestos y unos 20 segundos por detrás de su compañero de equipo, Lando Norris.

Un decepcionado Daniel Ricciardo dijo después de la carrera que esperaba que su falta de ritmo hubiera sido causada por los daños en el coche.

"Sentí que me volví más lento a medida que avanzaba la carrera", dijo. "Así que sentí que en el primer relevo, con el blando, estaba con Lando y Charles [Leclerc] más o menos, pero luego con el medio se alejaron un poco y luego con el duro aún más, así que creo que fui cayendo a medida que avanzaba la carrera".

"Pero, de nuevo, si no estoy ahí con el ritmo en el transcurso de 50 vueltas, sabes que la distancia va a crecer, así que podría ser el resultado de eso. Espero haber tenido daños, tal vez eso explique parte del ritmo".

Sin embargo, una inspección posterior a la carrera por parte del equipo reveló que el suelo de Ricciardo se había visto dañado como resultado del contacto con Pierre Gasly (AlphaTauri) en las primeras vueltas de la carrera, haciendo que el McLaren perdiera una carga aerodinámica "considerable".

"Después de la carrera, encontramos daños en el suelo de Daniel debido al impacto de Pierre contra la parte trasera de su coche al principio de la carrera", dijo el jefe del equipo, Andreas Seidl, en un comunicado este martes.

"El nivel de daños costó una cantidad considerable de carga aerodinámica. A pesar de la pérdida de rendimiento, Daniel hizo uso de su experiencia para hacer frente a los problemas y conseguir importantes puntos para el equipo. Ahora esperamos con ganas la próxima carrera".

Ricciardo admitió que no había sentido el impacto del coche de Gasly al principio de la carrera.

"Para ser sincero, no lo noté, no. Me enteré de que tenía daños, así que solo le vi al final de la carrera y le dije: 'Oh, ¿qué ha pasado?' y me dijo: 'Me he chocado con tu parte trasera", apuntó.

"Así que no tenía ni idea, pero sí, si mi suelo parece destruido, probablemente dormiré mejor esta noche".