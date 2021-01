McLaren explica cuánto creció Norris como piloto de F1

Norris se dirige a su tercera temporada con McLaren en 2021, y logró su primer podio para el equipo en la apertura de la temporada del año pasado en Austria.

Pero aunque ha hecho claros progresos en la pista desde su campaña de novato, es la actitud fuera de la pista del joven británico lo que ha impresionado a McLaren

Andrea Stella, jefe de operaciones de McLaren, dice que el enfoque de Norris destaca tanto como su velocidad.

"Creo que Lando es un piloto muy fuerte ahora", explicó Stella, cuando Motorsport.com le preguntó sobre el desarrollo de Norris desde que llegó a la F1.

"Me gustaría agregar que, de vez en cuando, se ha visto afectado por algunos problemas técnicos. Y Lando, una cualidad que me gusta mucho de él es que no llora. No dice: 'Tuve este problema y este problema, y estos son los problemas'. Soy el mejor del mundo. Pero debido a este problema, no pude demostrar que soy el mejor".

"Así que definitivamente podemos ser testigos de su crecimiento como piloto. También su consistencia, la capacidad de mantenerse en el tiempo de vuelta objetivo, la capacidad de ejecutar una cierta duración del stint para lograr la estrategia que planeamos, su gestión de los neumáticos y así sucesivamente. Así que esas son las principales cosas que hemos podido presenciar en términos de crecimiento".

Stella dice que ha habido una madurez también en términos de la información que Norris puede dar del monoplaza, que ha venido de una mayor confianza en sus propias habilidades.

"Tiene más conciencia de sí mismo y más conciencia del coche", añadió Stella. "Con su natural honestidad cuando empezó con nosotros, muy a menudo Lando decía: 'No estoy haciendo un buen trabajo allí. No soy tan bueno en esa curva'. Se señalaba a sí mismo".

"Así que creo que lo ayudamos a separar lo que es el coche, y lo que es el piloto. Muy a menudo el piloto necesita ser más exigente con el coche en lugar de pensar simplemente que necesito adaptarme, o no estoy haciendo un buen trabajo en la curva".

"Así que él (Norris) tiene ahora más conciencia de lo que debería ser la contribución de los pilotos, y lo que debería ser el rendimiento del coche. Entonces el ser capaz de separarlos, significa que su información se ha vuelto más precisa".

