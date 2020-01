McLaren planea competir con el tope presupuestario

Como parte de la revisión radical de la F1 de las regulaciones técnicas, deportivas y financieras para la campaña del 2021, se pondrá un tope presupuestario de 175 millones de dólares en un intento de disminuir el dominio que Mercedes, Ferrari y Red Bull han tenido en los últimos años debido a sus enormes presupuestos.

Hablando con Motorsport.com sobre el tema del tope presupuestario, Seidl dijo: "El objetivo para nosotros es claramente correr con el tope presupuestario”.

"Hay un claro compromiso de que competiremos con el límite del presupuesto porque obviamente es la única oportunidad de poder volver a luchar contra los grandes; hay que estar en igualdad de condiciones en términos de presupuesto".

McLaren terminó 2019 dentro de los cuatro primeros de la tabla de constructores por primera vez desde 2012, aunque su botín de 145 puntos quedó 272 detrás del tercer lugar ocupado por Red Bull y 594 detrás del campeón Mercedes.

El tope presupuestario entrante ha hecho temer que los tres primeros equipos puedan gastar aún más en 2020 para prepararse mejor para la siguiente temporada, aunque el CEO de la F1, Chase Carey, ha descartado previamente la idea de que se produzca este tipo de gasto táctico.

Seidl se hizo eco de esto y dice que McLaren no aumentará sus gastos el próximo año para ponerse en una mejor posición ante la llegada de las nuevas regulaciones, a pesar de ser uno de los equipos que probablemente se beneficiarán más del cambio de normativa en 2021.

"Tienes que ser realista con lo que se puede conseguir", dijo Seidl a Motorsport.com.

"Incluso si alguien nos da para el próximo año cien millones más, primero tienes que ser capaz de digerir eso y poner una estructura que realmente pueda producir más rendimiento en este corto período de tiempo”.

"Por eso no me preocupa demasiado el año 2020, ni tampoco las citas que estoy leyendo en este momento, que será el año más caro de la historia para los tres primeros equipos”.

“Al final, hay una limitación en el lado del CFD, en el lado del túnel de viento, así que no hay mucho que puedas hacer, y lo aerodinámico también será en el futuro el diferenciador clave del rendimiento”.

"Así que tendrán una ventaja, simplemente por el lugar en el que se encuentran en este momento, porque hacen un mejor trabajo, tienen mejores metodologías, tienen mejores procesos y así sucesivamente”.

"Así que no me preocupa demasiado que la brecha presupuestaria no esté en su lugar en esta temporada”.

