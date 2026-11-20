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Brown admite que McLaren dejó escapar oportunidades clave en la lucha con Red Bull

A pesar de tres victorias y cuatro pole positions, McLaren es cuarto en el Mundial de constructores, a 17 puntos de Red Bull. Zak Brown reconoce las oportunidades perdidas en una temporada caracterizada por grandes oscilaciones de rendimiento.

Roberto Chinchero

Publicado: 20 nov 2026, 7:35

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McLaren llega a Las Vegas con un objetivo claro: recortar los 17 puntos que lo separan de Red Bull en la lucha por el tercer puesto del Campeonato de Constructores. Una situación que, considerando el potencial mostrado por el MCL40 en varias ocasiones, deja cierto sabor a arrepentimiento. Zak Brown no lo oculta. El balance de la temporada 2026 es el de una escudería capaz de ganar de forma dominante, pero también de atravesar fines de semana en los que no logró concretar su potencial.

"Hemos disputado carreras muy positivas, conseguido tres victorias y cuatro pole positions, y aun así somos cuartos en el campeonato", subrayó Brown. "Ferrari ha hecho un gran trabajo y está por delante de nosotros, pese a haber obtenido una pole y dos victorias, si no me equivoco. Esto significa que hemos dejado escapar oportunidades; algunas por razones que no dependían de nosotros y otras por situaciones que estaban bajo nuestro control".

Es una admisión significativa, sobre todo porque proviene de un equipo que viene de ganar dos títulos de Constructores consecutivos. Brown no buscó excusas, reconociendo que el rendimiento mostrado en pista pudo haberse traducido en una mejor posición en la tabla.

"Ha sido una temporada de altibajos. Vivimos carreras extraordinarias y, cuando ganamos, lo hicimos dominando. Pero también hubo carreras en las que ni siquiera estuvimos en la pelea. Ha sido un campeonato que nos puso a prueba y del cual aprendimos mucho. Creo que el equipo reaccionó muy bien".

La victoria conquistada por Lando Norris en Interlagos representa, según Brown, el punto de referencia para encarar las últimas tres citas. "En Brasil estuvimos excepcionales. Tomamos todas las decisiones correctas, dentro y fuera de la pista, y las actualizaciones funcionaron muy bien. Ahora queremos cerrar la temporada de la mejor manera posible".

Norris, un crecimiento que va más allá de la velocidad

Lando Norris, McLaren

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Entre los aspectos positivos de 2026, Brown destaca principalmente la madurez de Lando Norris. El vigente campeón del mundo, según el CEO de McLaren, atraviesa el mejor nivel de su carrera, no solo en términos de rendimiento puro, sino sobre todo en su capacidad para gestionar los momentos complicados.

"No creo que haya manejado nunca tan bien. Es un piloto que corre con una enorme confianza en sí mismo. Lo que más he notado este año es la rapidez con la que logra reaccionar tras una sesión negativa. Se recupera muy rápido y consigue impulsarse a sí mismo y al equipo hacia adelante".

Es un punto en el que Brown hizo especial énfasis, señalando la capacidad de recuperación como una de las principales diferencias respecto al pasado. La velocidad de Norris nunca estuvo en duda, pero la regularidad y el manejo de la adversidad son cualidades determinantes para un piloto llamado a consolidarse en la cima de la Fórmula 1. "Creo que está conduciendo con la experiencia de un año más. En Brasil hizo una carrera extraordinaria".

Al ser cuestionado sobre qué lugar ocupa hoy Norris en la jerarquía de los mejores pilotos de la parrilla, Brown evitó armar un ranking, aunque eligió una respuesta que no deja lugar a dudas sobre su valoración del británico: "Hacer clasificaciones entre pilotos siempre es difícil. Lo que puedo decir es que no lo cambiaría por ningún otro en la parrilla".

Piastri y las dificultades de adaptación a los monoplazas de 2026

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Si bien Norris representa una de las certezas de McLaren, el camino de Oscar Piastri ha sido más complejo. Tras quedarse a las puertas del título mundial en 2025, el australiano atravesó una campaña en la que no logró sostener con la misma constancia el nivel exhibido anteriormente.

Brown identificó una de las razones principales en las características técnicas de los nuevos monoplazas, que obligaron a los pilotos a modificar de manera importante su forma de abordar cada vuelta.

"Este año vimos cambiar un poco los equilibrios entre los pilotos. Algunos se adaptaron más rápido que otros. Estos autos requieren sin duda una técnica de conducción distinta. Recuerdo que ya en la primera carrera, en Australia, hablábamos de la necesidad de ir más despacio en ciertos puntos para ser más rápidos".

Un concepto que resume una de las particularidades de los autos de 2026: la gestión de la energía alteró varios hábitos arraigados en los pilotos, haciendo que no siempre convenga buscar el máximo rendimiento en cada fase de la vuelta.

"Históricamente siempre se buscó acelerar lo antes posible, mantener el pie a fondo el mayor tiempo posible y frenar lo más tarde posible. Estos autos, en cambio, exigen un enfoque diferente".

En el caso de Piastri, este cambio impactó directamente en una de las virtudes que más lo habían distinguido en temporadas anteriores. "Oscar es muy valiente en las curvas de alta velocidad, y ese es uno de sus grandes puntos fuertes. Ahora, sin embargo, nos toca pedirle por radio que sacrifique algunas de esas curvas".

Tener que renunciar a explotar al máximo una de sus mejores cualidades representó una dificultad añadida para el australiano. No obstante, Brown subrayó que la diferencia frente a Norris, al observar los tiempos por vuelta, fue frecuentemente mínima. "Si miramos los tiempos de vuelta, Oscar estuvo muy, muy cerca de Lando. Creo que ya entendió cómo gestionar estos monoplazas. Tenemos mucha confianza en él y no olvidemos que el año pasado se quedó a un podio de ganar el campeonato mundial".

El CEO de McLaren también recordó cuánto puede influir la confianza y la inercia de los resultados en el desempeño de un piloto. "En este deporte se generan rachas positivas que ayudan a construir confianza. Oscar está ahora en una buena posición y estamos entusiasmados por cerrar bien la temporada mientras preparamos 2027".

El duelo con Red Bull y la confianza en Mercedes

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

En las últimas tres carreras, McLaren buscará transformar el potencial demostrado en Interlagos en la regularidad de resultados que le faltó durante buena parte del año. El tercer puesto en el Mundial de Constructores sigue siendo un objetivo relevante, y no únicamente en el plano deportivo.

"Es muy importante, tanto para mí como para nuestros socios, los aficionados, el equipo y los accionistas", explicó Brown. "Debemos seguir empujando y hacer un mejor trabajo. Quedan tres carreras y las dos últimas citas en Abu Dhabi fueron muy emocionantes para nosotros, primero con la pelea por el título de Constructores y luego con el Mundial de Pilotos. Creo que este año Abu Dhabi volverá a ser emocionante con la batalla por el tercer lugar".

Por último, Brown ratificó su plena confianza en la alianza con Mercedes, pese a los contratiempos sufridos a lo largo de la campaña en la gestión de las nuevas unidades de potencia.

"Ha sido una temporada complicada para toda la parrilla en el frente de las unidades de potencia. Trabajamos con Mercedes desde hace mucho tiempo y es un socio extraordinario. Tuvimos problemas en pista, al igual que los tuvieron ellos y creo que todos los equipos. Pero nuestra relación laboral es excelente y tengo plena confianza en que recibimos exactamente las mismas especificaciones, tal como establece el reglamento".

La posibilidad de que McLaren se embarque en el desarrollo de su propia unidad de potencia no parece entrar en sus planes: "Es algo que evaluamos en el pasado, pero estamos muy satisfechos con Mercedes High Performance Powertrains. Demostramos que podemos ganar campeonatos juntos y no tenemos ninguna intención de llevar algo distinto a un motor Mercedes en la parte trasera de nuestros autos".

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