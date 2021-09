McLaren analizará a O'Ward en Abu Dhabi para mirar un futuro en F1

La temporada 2021 de Patricio O’Ward en IndyCar no terminó de la forma que él esperaba, con un accidente causado por Ed Jones que lo eliminó de la lucha por el campeonato y lo hizo descender al tercer lugar de la clasificación general.

Pero Zak Brown, CEO de McLaren, quedó satisfecho con la actuación del piloto mexicano quien por segundo año consecutivo se ubicó dentro de los cinco primeros del campeonato, aunque en 2021 con la variante de haber conseguido sus primeras victorias en la categoría.

“Fue una gran temporada, es claramente uno de los pilotos más rápidos en IndyCar”, dijo Brown a un grupo de tres medios entre los que estuvo Motorsport.com.

“Es genial trabajar con él, porque es un piloto muy apasionado, muy rápido, muy valiente y gran personalidad. Y claramente una estrella en el deporte”.

Brown destacó que cuando decidieron contratarlo conocían el potencial de O’Ward, por lo que verlo en la lucha por los primeros lugares del campeonato no es algo que lo sorprenda totalmente.

“Probablemente no lo esperaba, porque incluso el año pasado fue cuarto en el campeonato, así que sabíamos que era una cuestión de tiempo hasta que empezara a ganar carreras. Estoy muy impresionado con la temporada que ha tenido. No me lo esperaba, pero no me sorprende”.

O’Ward fue el único de los dos pilotos del equipo, donde también está el sueco Felix Rosenqvist, en estar en la lucha por el campeonato, pero incluso con esas actuaciones Brown cree que hay puntos de mejora para el piloto mexicano y convertirlo en un competidor más completo.

“El control que tiene es impresionante y él es muy valiente”, señaló el directivo.

“Pero por otro lado el puede tener muchas emociones si las cosas no van a su manera, pero eso es algo que viene con la juventud, la emoción y la agresión. A veces tienes que dejar que la carrera venga a ti, pero pienso que eso es algo que te da la experiencia y el tiempo”.

“Pero yo prefiero tener que frenar a un piloto que pedirle que acelere, porque nunca he sido capaz de lograr acelerarlo. Pero es posible manejar su entusiasmo, eso es algo que viene solo con un poco de tiempo y experiencia y confianza con el equipo en carrera”.

El test de Fórmula 1

O’Ward viajará a mediados de octubre a las instalaciones en Woking para hacer los ajustes de su asiento de cara al test de jóvenes pilotos en el que tomará parte en Abu Dhabi en diciembre próximo, una vez que la temporada de la Fórmula 1 concluya su temporada regular.

Si bien existían algunos rumores de que O´Ward, quien ya cuenta con los puntos para una superlicencia de Fórmula 1, podría rodar durante la primera práctica libre del Gran Premio de la Ciudad de México, Brown descartó esto por dos factores: la necesidad de preparar correctamente al piloto mexicano, pero también por la lucha que libra McLaren contra Ferrari por el tercer lugar del campeonato.

“Nunca lo haríamos”, señaló el directivo. “No podríamos a un piloto en los entrenamientos libres porque, primero, compromete el fin de semana sin un propósito. Sería una noticia en México, una gran publicidad, pero siempre nos aseguraremos de liderar con lo que es el rendimiento óptimo, y poner a un piloto en cualquier coche (el de Daniel o Lando) tendría un efecto”.

“Pero estamos en medio de una gran batalla por el tercer puesto del campeonato con Ferrari y no haremos nada que comprometa esa batalla, eso es seguro”.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Brown no cierra las puertas a que un día O’Ward sea considerado para ascender a la Fórmula 1, aunque deja en claro que hay muchos factores que pueden influir, como los actuales contratos de sus pilotos así como la adaptación del mexicano a un coche de la máxima categoría en el próximo test.

“Veremos después de que él conduzca el coche en Abu Dhabi. Está concentrado en IndyCar y quiere que se mantenga muy centrado en ello. Obviamente los pilotos siempre tienen una aspiración por conducir en la Fórmula 1, pero creo que tenemos que ver cómo va en Abu Dhabi”.

“También tenemos que ver cómo se desarrollan las cosas en la IndyCar y también tenemos que ver cómo se desarrollan las cosas en la Fórmula 1 para ver si incluso habría una oportunidad en el futuro. Creo que es importante”.

“Todos nos centramos en el trabajo que tenemos en nuestras manos y no nos ponemos a pensar en lo que podría ser y en lo que no. Como le he dicho, la mejor manera de llegar a la Fórmula 1 es hacer lo que hizo Villeneuve o Montoya en el campeonato de IndyCar. Luego veremos qué pasa”.