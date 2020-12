El "ambiente saludable" de McLaren ayudó a Sainz

El español hizo su última aparición para McLaren en Abu Dhabi a principios de este mes antes de cambiar a Ferrari para la temporada 2021, ayudando a que termine tercero en el campeonato de constructores.

Sainz consiguió dos podios durante su período en McLaren, y estuvo cerca de ganar el Gran Premio de Italia de este año, y sus actuaciones llevaron a Ferrari a contratarlo en lugar de Sebastian Vettel.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, elogió a Sainz por haber hecho "un trabajo sobresaliente" durante las dos últimas temporadas, y dijo que había "superado nuestras expectativas" desde su llegada de Renault.

"Esto demuestra que cuando le das a un piloto un ambiente realmente bueno, no sólo en un coche de carreras, sino un buen ambiente, sacas el máximo provecho de ellos", dijo Brown.

"Creo que eso es algo en lo que Andreas (Seidl) y yo en el garaje somos bastante buenos. Y él es realmente excelente. Ha sido muy rápido en clasificación. Un corredor muy duro. Es exigente cuando tiene que serlo".

"Ha hecho un gran trabajo los últimos dos años. Diría que ha superado nuestras expectativas".

Sainz se había enfrentado anteriormente a la presión de corre con solo un año de contrato tanto en Toro Rosso como en Renault, pero dijo que el apoyo y la estabilidad ofrecida por McLaren desde el primer día fue un factor clave para sacar lo mejor de él.

"Yo no subestimaría el apoyo de toda la dirección, y el efecto que eso tiene en un piloto", dijo Sainz.

"Teniendo también esa seguridad durante dos años, no sentí que una clasificación iba a cambiar toda mi carrera. Nunca sentí realmente que la presión se acumulara. Nunca sentí la necesidad de obtener un resultado".

"Sólo demuestra que un buen espíritu de equipo y una buena construcción de equipo, y un ambiente saludable para actuar es siempre importante como atleta".

Brown contó la historia de cómo McLaren se aseguró de que Sainz recuperara la confianza después de que fuera eliminado en Q1 de la clasificación para su debut con el equipo en el Gran Premio de Australia de 2019.

"Me acerqué a él después de la clasificación, le dije: 'Sé que estabas en una mega-vuelta, te quedaste atascado', creo que hubo un problema con Kubica o algo así", explicó Brown.

"Inmediatamente entré y le dije, 'hombre, eres increíble, todos sabemos lo que pasó allí'. Me dijo en ese momento, 'Realmente lo aprecio, nadie suele venir a decírmelo'".

"Fue un individuo extremadamente determinado, pero creo que los atletas, tienes que entender su mente y lo que les hace funcionar".

"En McLaren, es una atmósfera familiar que hemos creado, y por lo tanto nos adaptamos unos a otros. Hemos ayudado a aumentar la confianza que Carlos tenía allí".

Recordando el apoyo de Brown en Australia, Sainz dijo: "Fui muy rápido todo el fin de semana, me sentí muy cómodo con el coche, y de repente me encontré con tráfico al final de la Q1, y me quedé eliminado en la Q1, lo que me hizo sentir increíblemente frustrado".

"Pero tan pronto como terminó la clasificación, sabía que estaba conduciendo bien, y sólo necesité un par de buenos comentarios de mis jefes y de todo el mundo sólo para animarme y sentir que el día siguiente era otro día".

"Ese fue un buen ejemplo de cómo funciona un buen espíritu de equipo, de cómo manejar un equipo por parte de la dirección".

