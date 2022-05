McLaren ahorra peso retirando bebida hidratante a Ricciardo en Miami

Durante la temporada 2022, todos los equipos están luchando por ahorrar peso en sus monoplazas y Daniel Ricciardo reveló que había tenido menos líquido en su botella de bebidas de lo que le hubiera gustado para ayudar bajo estas condiciones.

Ricciardo tuvo que luchar por el ritmo durante la mayor parte de la tarde, e incluso un cambio tardío a los neumáticos blandos durante el período de coche de seguridad que fue provocado por su compañero de equipo Lando Norris no ayudó mucho.

El australiano cruzó la línea de meta en 11ª posición, pero fue degradado a la 13ª por una penalización de tiempo después de salirse de la pista y ganar ventaja mientras luchaba con Kevin Magnussen.

Al igual que otros pilotos después de la carrera, Ricciardo mostró claramente los efectos de una tarde agitada en la humedad de Florida.

"Sí, tiene ese factor de calor", dijo Ricciardo cuando fue preguntado por Motorsport.com si Miami se comparaba con carreras como Singapur y Malasia. "Es difícil también, porque quiero decir, todo el mundo está obviamente luchando por encontrar el peso ideal”.

"Así que no tenemos el lujo de poner tres litros en el sistema de bebidas. Así que tenemos un poco, y nunca es suficiente líquido y naturalmente, te vas a deshidratar. Este calor era bastante real”.

“Todo mundo trabajó duro hoy, hace calor, los pilotos, los mecánicos, todo el mundo está sintiendo el calor."

Al final de la carrera, Ricciardo pensó que acababa de entrar en la zona de los puntos, pero después se enteró de que finalizó 11° antes de recibir la penalización.

"En realidad, cuando crucé la línea, honestamente pensé que era 10º", dijo. "Es difícil de saber, obviamente hay batallas y coches que se salen aquí y allá. Pero estaba haciendo un cálculo en mi cabeza pensando que suficientes coches se habían salido, o yo los había adelantado, para estar en la zona de los puntos”.

"Pero sí, nos quedamos cortos. Así que no creo que haya habido ningún 'qué podría haber sido' hoy. No fuimos lo suficientemente rápidos. Sólo estábamos aguantando. Creo que cuando todo el mundo va en remolque, todavía nos falta un poco en las rectas, un poco de arrastre y esas cosas”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo esperaba que el cambio tardío a los neumáticos blandos le diera un impulso, pero aunque adelantó a algunos coches, al final la diferencia fue mínima.

"Estaba más emocionado por el coche de seguridad", dijo. "Había algunos coches delante con los duros viejos, pero yo no pude hacer funcionar el duro, no me pareció un gran neumático".

"Así que pensaba que íbamos a tener algo que mostrar. Yo estaba un poco con ellos, pero no lo suficiente para hacer adelantamientos. Al final, probablemente no fui lo suficientemente rápido".

Tras la bandera, Ricciardo admitió que no sabía por qué había sido penalizado.

"Acabo de ver en la clasificación que estaba 13º en lugar de 11º. Recuerdo haber estado unas cuantas veces al lado de los Haas, y realmente sentí que estábamos librando algunas buenas batallas".

"Por desgracia, no fue para estar entre los cinco primeros ni nada parecido. No estoy seguro de por qué aparezco como 13º. Pero lo investigaré. Pero, por supuesto, lo importante es que no cambia mi carrera".

Ricciardo tiene la esperanza de que la próxima pista de Barcelona se adapte mejor a McLaren.

"Todavía es difícil de decir. Pero realmente espero que sea mejor que este fin de semana, ciertamente estábamos un poco más en la parte trasera".

"Se sintió un poco como el tipo de batalla que libraba el año pasaso. Algunas de esas carreras, como Zandvoort, este circuito tiene algunas similitudes, tipo de curvas largas, y la lucha por un punto el año pasado".

"Y esto se sintió como una carrera similar, donde estábamos un poco allí, pero nunca lo suficiente para hacer una gran carrera. Así que podría ser mejor. [Barcelona] fue un circuito mejor para mí el año pasado, así que espero que eso signifique algo".