Mazepin no sabe si tendrá que terminar el año con un Haas "gordo"

A principios de este año el ruso se quejó de que estaba corriendo con un chasis más pesado que el utilizado por su compañero de equipo, Mick Schumacher.

Finalmente, en el Gran Premio de Bélgica, Mazepin recibió un chasis más liviano, que en su momento dijo que había "mejorado enormemente" su ritmo a una vuelta.

Pero el piloto ruso se vio obligado a volver al chasis más pesado tras dañar el otro en los primeros entrenamientos del Gran Premio de Qatar.

"De nuevo con el chasis pesado, como ya he dicho, se comporta bien pero cuando llevas peso extra encima, no es óptimo para el tiempo de vuelta", dijo Mazepin tras la carrera de Losail.

"Sabes que hay una razón por la que los pilotos no comen patatas fritas y luego sándwiches... El chasis es un poco demasiado gordo para mí".

Y agregó: "Obviamente, tenemos dos carreras más. Espero que esté de vuelta para Abu Dhabi, pero me estoy centrando en hacer el trabajo yo mismo y tengo que maximizarlo".

"Así que si no vuelve (el chasis anterior) hasta el final de este año, me siento afortunado de haber podido introducir ese nuevo chasis y de haber visto el potencial que todos vimos en México y Brasil".

Preguntado por la diferencia de peso, el ruso dijo: "Es bastante. Este deporte es muy confidencial, aunque no sé qué diferencia hay. A la gente no le gusta hablar de ello".

El director del equipo Haas, Gunther Steiner, dijo que, a pesar de estar agrietado, el chasis era reparable, pero que el equipo necesitaba asegurarse de que podría estar listo a tiempo para las próximas carreras antes de tomar una decisión.

"Lo estamos estudiando", dijo. "Es reparable, pero está bastante agrietado. Pero es reparable".

"Ahora veremos cómo recuperarlo y si se repara cuándo recuperamos el chasis. No tiene sentido recuperarlo para el próximo año, porque ya no usaremos ese chasis".

"Así que todo esto está ocurriendo mientras hablamos. No sé en qué chasis está ahora, porque me he confundido con los números de chasis, ya sabes, como he dicho, algunas personas de ustedes saben mejor que yo. Pero para mí, son todos iguales, el chasis. Saben mi opinión sobre eso".

"Pero hay otro chasis espacial por ahí y veremos si reparamos este y si se puede hacer a tiempo".

Información adicional por Oleg Karpov.